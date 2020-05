¿Quién es Sebastián Pérez Bouquet? La próxima joya de la cantera de Chivas de Guadalajara

Sebastián Pérez Bouquet, es uno de los jugadores que tiene grandes opciones para salir de la cantera de Chivas, ya que es considerado como uno de los buenos deportistas que tienen las Fuerzas Básicas del club Guadalajara. El jugador se desempeña dentro de la cancha como un 10 neto, volante de creación, armando el juego desde el centro del campo.

A través del sitio web de Chivas de Guadalajara dieron a conocer más detalles deportivos del centrocampista, dando a conocer las cualidades deportivas que tiene como jugador, destacando su habilidad con el balón en los pies, la visión de campo producto de que siempre está en la búsqueda de tocar a la mejor opción.

Sebastián Pérez Bouquet. (Foto: Chivas de Guadalajara)

Pérez Bouquet tiene una altura de 1.65 metros de altura, pesando 53 kilogramos. El centrocampista se sumó al club Guadalajara desde los 4 años, la cual ha logrado tener un crecimiento importante en su carrera como futbolista en el equipo tapatío.

Pero eso no ha sido todo, ya que también se ha destacado en las categorías del club rojiblanco, en la que ha sumado campeonatos con el equipo en las series Sub 13, Sub 15 y la Sub 17.

El centrocampista ha destacado enormemente la formación que ha tenido en el club, participando en torneos Internaciones, donde ya ha debido jugar en Japón y Marruecos.

“Mi primer torneo internacional fue en Japón y después me toco ir a Marruecos a la Nations Cup, a la IberCup en España y a la de Portugal, y también fui a Irlanda. El hecho de jugar contra equipos grandes de Europa, ver su nivel desde las categorías inferiores, cómo se exigen al máximo y cómo se apoyaban como grupo me ayudó a madurar y saber qué me hacía falta por mejorar”.