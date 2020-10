Ramón Ramírez crítica actitud de JJ Macías y Uriel Antuna en Chivas: Están lejanos, no hay identidad

Ramón Ramírez, legendario mediocampista de las Chivas de Guadalajara, custionó con rudeza las declaraciones recientes de los atacantes Uriel Antuna y de José Juan Macías de distraerse pensando en migrar al futbol europeo en el mercado de transferencias, mientras todavía pelean por entrar a la reclasificación y pelear por un boleto a la Liguilla con el Rebaño Sagrado en este acontencido Torneo Guard1anes 2020 de la Liga MX.

El plantel principal del Club Deportivo Guadalajara este miércoles continuó la preparación para su siguiente duelo, frente a los Pumas de la UNAM en el Estadio Olímpico Universitario de la capital de la república, en el marco de la Jornada 16 del Torneo Guard1anes 2020 y en el que busca sumar puntos que le permitan acercarse al menos al séptimo lugar, último puesto que otorga un boleto de privilegio con localía en la reclasificación a la Liguilla, una instancia en la que se han ausentado durante los últimos tres años.

Ramírez, legendario portador del dorsal 7 en las Chivas durante el comienzo de este siglo, aseguró en una entrevista con Televisa Guadalajara lo alejado que está el futbolista actual de sus seguidores y señaló que "eso también tiene mucho que ver con el acercamiento que deberían tener las instituciones con los medios de comunicación, ese tema lo hemos tocado y hoy para entrevistar a un jugador, necesitas sacar una cita como si fueras a renovar tu pasaporte o una visa para viajar a Estados Unidos y luego, tienes que mandar las preguntas que le tienes que hacer al jugador, para ver si las aprueban o no".

El ex mediocampista zurdo e ídolo del Guadalajara agregó, en una entrevista vía Zoom desde su residencia en la ciudad tejana de Houston, que "hoy es muy difícil que un jugador este en los medios de comunicación dando una entrevista, entonces eso los aleja. Yo me acuerdo que para nosotros, en nuestra época, era un verdadero privilegio aparecer los lunes en: a nivel de cancha y ser el jugador de la jornada" y argumentó que "hoy a cuenta gotas se ven ese tipo de jugadores, entonces, si además en la cancha no demuestran y no tienes ese contacto con los medios de comunicación que te acercan con tu público, pues poco van a tener eso que están buscando, la identidad".

Ramón Ramírez se unió a las críticas sobre las declaraciones de Uriel Antuna alentando que sus compañeros José Juan Macías y Alexis Vega estaban para jugar en Europa. Por lo que aseguró que "es el intercambio que ofrece hoy las redes sociales y el alcance que tiene hoy el jugador en otras latitudes en futbol. Precisamente, viven en ese 50 por ciento de decir: quiero destacar en mi equipo, quiero ser campeón con Chivas y quiero entrar a una Liguilla. Pero el otro 50 por ciento sí te distrae, diciendo, que tengo el nivel para jugar en Europa, si mi compañero con el que me topo en la selección juega en Europa, por qué yo no. Entonces, una parte de la cabeza está en un lado y la otra está en otro lugar y eso es difícil poderlo contener a veces, creo que es lo que le tocó vivir a esta generación. La mayoría de los jugadores deberían primero pensar en su equipo, ser campeones en Mexico, ponerle una estrellita a la camiseta y después, por qué no, la libertado de poder emigrar pensar al continente europeo".

