Antonio Rodríguez es uno de los tantos futbolistas de Chivas que están en la rampa de salida para el próximo Clausura 2022. Michel Leaño ya ha transmitido a los involucrados que sus roles para el torneo que se avecina será secundario, por lo que lo mejor para ambas partes es una venta o cesión a otro destino.

En ese escenario, Raúl Gudiño se siente mucho más respaldado por la más que probable salida de 'Toño'. El joven guardameta mexicano se afianzó en el arco de los rojiblancos en la última etapa del pasado Apertura 2021, en donde encadenó 12 titularidades consecutivas además del duelo de repechaje.

Sin embargo, el golero de 25 dejó abierta la posibilidad de su salida del Rebaño en algún futuro no muy lejano. En una entrevista con Marca Claro, Gudiño explicó que se siente a gusto con los rojiblancos, pero que el día de mañana podría cambiar de aires en busca de un nuevo desafío.

"Son etapas que uno va creciendo, sabiendo cómo va la cosa. Son etapas difíciles pero uno siempre está enfocado en lo que hay, ahorita estamos aquí, en Chivas, mañana no sabemos dónde podamos estar. En lo personal vivo el momento, la oportunidad de estar aquí haciendo lo que más me gusta, lo demás no depende de uno, siempre va a haber rumores pero a final de cuentas hasta que no se haga oficial es cuando ya se toma la responsabilidad", comentó.

El nacido en Jalisco también fue consultado sobre los refuerzos de Chivas para el Clausura 2022 y afirmó que el equipo actual mantiene un bloque sólido, pero que cualquier llegada siempre puede aportar algo más. "Si llega o no llega alguien es decisión de los de arriba, nosotros estamos trabajando con el equipo que es, enfocando para lo que viene el torneo, si viene o sale alguien ya nos adaptaremos a lo que pueda pasar. El equipo está bien, está sólido y está trabajando de manera excelente", dijo.