Hay futbolistas que suelen dejar una huella imborrable en los clubes que representan a lo largo de su carrera futbolística, convirtiéndose en ídolos o hasta leyendas de las instituciones, pero conseguir eso en una institución tan grande como Chivas es algo que pocos patea balones pueden presumir y uno de ellos es Adolfo Bautista.

El Bofo se convirtió en un referente del Guadalajara debido a que desde que llegó como refuerzo para el Clausura 2004 demostró su amor y compromiso con la escuadra rojiblanca, además de conquistar a la afición con su talento que se veía reflejado en goles y asistencias, además de conseguir la diana con la que se consiguió la estrella número 11 de la institución.

La polémica se suscitó cuando el sábado pasado acudió a Chicago como invitado especial previo al Clásico Tapatío contra Atlas en donde recibió un homenaje que ocasionó la euforia de los asistentes, que en su mayoría eran aficionados del Guadalajara, situación que dejó conmovido al legendario jugador número 100 del Rebaño.

Sin embargo, en una publicación que compartió en su cuenta de Instagram, Bautista lamentó ser idolatrado de esa manera en Estados Unidos y no en México, pese a que es uno de los exfutbolistas más queridos de la afición de Chivas: “Muchísimas gracias, lo increíble es que mejor en otro país reconocen tu trayectoria. Me queda claro que uno no es profeta en su tierra”, escribió el Bofo.

¿Cuándo debuta Chivas en el Apertura 2022?

Tras concluir los compromisos de pretemporada por Estados Unidos, el Guadalajara regresará a la Perla de Occidente para seguir preparando el cotejo de la primera jornada contra FC Juárez, duelo que se jugará el próximo 2 de julio en la cancha del Estadio Akron y que marcará el comienzo de un semestre de intensa carga.

