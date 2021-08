Las declaraciones de Ricardo Peláez que dividieron al plantel y disgustaron al cuerpo técnico de Chivas

Luego de la indignante goleada sufrida ante León por 0-3 en el Estadio Akron el pasado miércoles 18 de agosto, el encargado de dar la cara por el pésimo presente futbolístico del Deportivo Guadalajara fue Ricardo Peláez. El equipo dirigido tácticamente por Víctor Manuel Vucetich empezó de mala manera este Torneo Apertura 2021 de la Liga MX, lo que generó una gran desilusión y decepción en la enorme afición rojiblanca.

"Hay muchas cosa por corregir. Me genera mucha impotencia ver cómo no podemos ganar en casa, me molesta ver cómo no podemos ser constantes en el rendimiento, damos un partido bueno y dos malos, esto es increíble. Estoy convencido que este plantel tiene mucha calidad o la calidad suficiente para ser competitivo en el torneo. Ojo, estoy diciendo un buen plantel, no equipo, que es muy distinto. El cuerpo técnico está haciendo su parte pero es claro que no nos están alcanzando y yo estoy haciendo la mía que es analizar y evaluar. Ya llegará el momento de ajustar donde haya que ajustar", apuntó con contundencia el Director Deportivo de la institución.

Fueron palabras muy fuertes, ya que además de mostrarse preocupado por el presente de Chivas de alguna manera "hirió" a los jugadores y al cuerpo técnico de El Rey Midas. Esto, por supuesto, afectó a los señalados y generó cierta "crisis" interna dentro del Rebaño Sagrado. Rubén Rodríguez, en su columna para Récord, dio detalles sobre la incomodidad de la plantilla más querida de México ante las declaraciones de Peláez.

Peláez generó disgustos en el plantel y CT (Imago 7)

"Las palabras de Ricardo Peláez en nada gustaron al cuerpo técnico y a algunos jugadores, en especial los experimentados, quienes se sintieron señalados, y lejos de unir, dividió, y agrandó la brecha para posibles soluciones en el vestuario del Rebaño", confesó el prestigioso periodista. El Guadalajara va de mal en peor y, además de no estar consiguiendo resultados en el campo de juego, desde fuera no dan señales de mejoría.

Rodríguez hizo énfasis en las pugnas internas que existen dentro de Chivas en estos momentos: no todos están pujando para el mismo lado y esto se termina viendo reflejado en los resultados deportivos. El equipo necesita cambios, y los mismos deben venir desde lo más arriba. Se necesita unión y armonía para poder alcanzar los objetivos trazados y esto, hoy, parece estar muy lejos.