Atención: Roberto Alvarado no se entrena con el resto del grupo y es duda para el debut de Chivas en el Clausura

Solo restan días para el debut de Chivas en el Clausura 2022 y ya hay una preocupación en el aire. Roberto Alvarado, flamante fichaje de los rojiblancos para este semestre, no se apareció este martes 4 de enero a las instalaciones de Verde Valle junto con el resto de sus compañeros y pone en duda su presencia para la jornada 1 ante el Mazatlán.

+ Futbol de estufa de Chivas rumbo al Clausura 2022 de la Liga MX

La ausencia del 'Piojo' en la sesión de hoy disparó las alarmas y se rumoraba que su no participación bajo las órdenes de MIchel Leaño estaba relacionada con un posible positivo por COVID-19. Sin embargo, desde el propio club tapatío se despejaron las dudas y se informó que las últimas pruebas realizadas a toda la plantilla arrojaron resultados negativos.

Además, también se supo que la ausencia de Alvarado este martes se debió a dolores estomacales que impidieron su asistencia a Verde Valle en línea con los protocolos que establece el club. El ex Cruz Azul no fue el único que no estuvo presente este martes, Miguel Jiménez, segundo guardameta, presentó las mismas dolencias que su compañero.

Estos dos contratiempos encienden las alarmas en el cuerpo técnico de Leaño ante una posible ausencia del PIojo para el debut del próximo domingo 9 de enero ante el conjunto violeta desde el Estadio Akron. No obstante, consideran que queda tiempo suficiente para que ambas piezas superen sus molestias y se reincorporen lo antes posible con el resto del grupo.

¿Cuándo juega Chivas vs. Mazatlán por la J1 del Clausura 2022 de la Liga MX?

El equipo principal varonil de las Chivas Rayadas de Guadalajara conducido por Marcelo Míchel Leaño, se enfrenta a su par del Mazatlán Fútbol Club de Beñat San José, en el partido correspondiente a la jornada uno del Torneo Grita México C22 de la Liga MX, programado para el domingo nueve de enero a las 18:00 horas en el Estadio Akron.