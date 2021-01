Alexis Vega sería descartado por la Selección Sub-23 de México para el Torneo Preolímpico de la Concacaf

Alexis Vega, delantero de las Chivas de Guadalajara, declaró el pasado 20 de enero que prefería no acudir a otro microciclo con la selección mexicana de la categoría Sub-23, que se preparara para participar en el Preolímpico de la Concacaf al torneo de futbol de los postergados Juegos Olímpicos de Tokio 2021, que todavía se mantienen en vilo, porque consideró en ese entonces que el grupo ya se conoce bastante bien y más aún, luego de sufrir una lesión en noviembre de la que no se ha podido recuperar por completo.

El portentoso atacante del Club Deportivo Guadalajara, que este viernes culminó en el Estadio Akron la preparación junto a sus compañeros del primer equipo para su próxima presentación: el sábado frente a FC Juárez, confesó hace unos días que jugó lesionado en la semifinal frente a León del pasado Torneo Apertura Guard1anes 2020 y debutó este semestre como suplente en la segunda fecha frente a Toluca (1-1), por lo que todavía no recupera su nivel.

Vega, quien durante esa intervención nunca desistió asistir a una preparación previa al Preolímpico en la Perla Tapatía, habría sido descartado por el seleccionador Jaime Lozano, según refirió el periodista David Medrano, en su más reciente columna de opinión en Récord, que tituló "¿por qué Alexis Vega no irá a microciclos del Tri?". Por lo que señalo que "luego de que las declaraciones que hizo hace un par de semanas Alexis Vega, donde señaló que no quiere ser convocado a los microciclos de la Selección Preolímpica, el cuerpo técnico encabezado por Jaime Lozano tomó la decisión de no convocar al delantero del Guadalajara, ya que entienden que no se puede llamar a nadie a la fuerza".

Medrano asegura que Alexis Vega no será convocado al Preolímpico (Récord)

Medrano, también comentarista de TV Azteca Deportes, agregó que "el reglamento de FIFA para convocatorias establece que es obligatorio asistir a éstas, sin embargo, el cuerpo técnico entiende el malestar de Vega, quien se lesionó en un microciclo y por ello no lo tiene contemplado ni para el microciclo, ni para el Torneo Preolímpico. Alexis Vega resultó gravemente lesionado en un amistoso de la Preolímpica ante Cruz Azul y desde entonces el delantero no ha podido regresar a su nivel".

Parece que la declaración del delantero de las Chivas tocó fibras dentro del cuerpo técnico nacional y no lo considerarán para el torneo preolímpico de Guadalajara, algo que lo perjudicaría además para una posible participación en Tokio 2021. La columna de Medrano en Récord refirió además que "La Dirección de Seleccionas Nacionales decidió que del 15 al 17 de febrero la Selección Preolímpica tenga un microciclo en el CAR de la ciudad de México, con la intención de que Jaime Lozano pueda tener contacto con los jugadores que el estratega tiene en mente. La intención es hacer otro a mediados de marzo antes de entregar la lista definitiva. Hay que recordar que Concacaf decidió que cada equipo pueda convocar hasta 20 jugadores, de los cuales obligatoriamente tres tienen que ser porteros".

