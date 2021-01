Alexis Vega reveló que volvería a jugar lesionado para ayudar a Chivas

Alexis Vega, delantero de las Chivas de Guadalajara, compareció la tarde de este martes a la ya tradicional videoconferencia de prensa y reconoció que le ha costado mucho poder recuperar su forma física tras superar una lesión que le afectó en la parte final del pasado Guard1anes 2020, pero reveló que como ante León en la semifinal de la Liguilla, volvería a jugar lesionado para ayudar a su equipo. Todo esto en la previa a la visita del jueves al Atlético de San Luis en el Estadio Alfonso Lastra, como parte de la programación de la tercera jornada del Torneo Clausura Guard1anes 2021 de la Liga MX.

El portentoso atacante del Club Deportivo Guadalajara cumplió este martes con la respectiva sesión de entrenamientos en las instalaciones de la ciudad deportiva de Verde Valle, en medio de los preparativos del Rebaño Sagrado para este próximo compromiso: el jueves frente a los potosinos, en el que buscarán su primera victoria de este año y que les ayudaría a mejorar su posición en la clasificación general del Guard1anes 2021, a pesar que ya se confirmó la ausencia por tercera fecha consecutiva de José Juan Macías por su contagio de coronavirus o Covid-19 y la duda presente por la participación del capitán Jesús Molina, debido a una dolencia en el tobillo de su pierna izquierda tras el empate 1-1 con Toluca en el Estadio Akron.

Frases sueltas de Alexis Vega en la videoconferencia

Vega, delantero de las Chivas, aseguró que en estas primeras dos fechas "nos falta decisión, para que el último pase sea el correcto y tener mejor contundencia". Reconoció que a pesar que "cerramos espectacular el torneo pasado y ahora de visita ya queremos sacar los tres puntos, hay exigencia". Motivo, por el que no minimiza a ningún rival de la Liga MX y afirmó que "aquí ningún equipo es fácil, lo hemos visto, Puebla le ganó a Cruz Azul. Se me hace más complicado jugar con equipos como Puebla, que tienen una virtud grande, que corren y meten en todo momento".

El portentoso atacante del Guadalajara aseveró que pese al flojo comienzo, "en deuda no me siento, tuve dos goles (en el torneo pasado), pero tuve asistencias, siento que ayudo más en el funcionamiento del equipo". Reveló, ante la cercanía del próximo torneo preolímpico tras su cuestionada lesión en un microciclo, que "no se necesita mucho (tiempo de preparación), porque los jugadores se conocen bastante. Si hay un microciclo prefiero quedarme en Chivas, entrenar y estar a disposición de mi equipo".

El delantero habló sobre las indisciplinas en Guadalajara

Alexis Vega reconoció que "yo tuve una mala experiencia igual en el tema de indisciplina, pero creo que ya habían sido varios, los cuales no entendíamos, por ahí la juventud te lleva a veces a hacer cosas las cuales no estamos acostumbrados a hacer, pero creo que fue una decisión muy clara la que vimos todos nosotros. Sabemos que así va a ser de ahora en adelante, cualquier indisciplina va a ser sancionada de la misma manera, así que estamos enfocados y conscientes que ya no podemos cometer errores, si queremos seguir estando en esta gran institución".

Vega sobre su dupla con José Juan Macías en Chivas

El delantero rojiblanco alabó a José Juan Macías y reconoció que "tengo un compañero de mucha calidad, como lo es Juan, así como cualquiera del equipo tiene cualquier característica, para poder destacar aquí en el equipo. Tenemos esa dupla, en la cual me entiendo muy bien con José Juan, también le gusta jugar mucho conmigo arriba. Estamos conscientes y sabemos la responsabilidad que tenemos como delanteros por estar en una institución como Chivas y tenemos que devolverle toda esa confianza que nos estan dando. Así que nosotros trataremos de ser una dupla protagonista en este torneo, esperar que José Juan regrese de Covid-19 y después desarrollar buenos partidos y lo platiqué con él, me dice que también quiere poner más asistencias, meter más goles. Entonces, tenemos que trabajar".

El atacante habló de los problemas para recuperar su forma física tras la lesión

Vega, delantero del Rebaño Sagrado, afirmó en la videoconferencia que ya superó la lesión de tobillo y señaló que "en pretemporada y fue más de rehabilitación, solo fue un día que me incorporé a los trabajos con el equipo. Del tobillo ya me siento perfectamente, curó muy bien la lesión, pero en el tema físico es el que me está costando ahorita trabajo recuperar". Por lo que reveló que ante León jugó lesionado y confesó que "en ningún momento me quise perder ningún partido y menos en esas instancias en las que estábamos ya de semifinales. Entonces, el doctor me había dicho que de seis a ocho semanas era mi recuperación, así que yo por no querer dejar a mis compañeros hice todo lo posible para jugar, todavía contra León no estaba en la lista de convocados, por lo mismo que me dolía muchísimo el tobillo y varios compañeros del equipo me escribieron: Alexis, has lo posible por jugar, sabemos de tu lesión, pero es un partido importante de matar o morir y tomé la decisión de jugar así (lesionado), arriesgando mi físico, pero yo por mis compañeros, por esta institución si tengo que jugar lesionado para poder ganar un partido, lo voy a hacer las veces que sea".