"Tenía un acuerdo con la directiva anterior, la nueva no lo respetó": Alan Pulido

Tras confirmarse su venta al Sporting Kansas City de Estados Unidos, el delantero Alan Pulido aprovecha sus últimas horas en México para conceder entrevistas y hablar de lo que fue su paso por el Club Deportivo Guadalajara.

En esta ocasión, conversó con la cadena ESPN, donde manifestó que uno de los motivos que provocaron su salida de Chivas fueron desacuerdos contractuales, específicamente con la nueva directiva rojiblanca, es decir, Amaury Vergara y Ricardo Peláez.

Cuando se le pregunta lo que motivó su salida del club, respondió que "son muchas circunstancias, la realidad es que ya tenía una pláctica de hace un año y medio con la directiva, que me iban a renovar el contrato, en su momento, cuando estaba el otro directivo (José Luis Higuera), me querían mandar a Rayados, yo no quería, pero simplemente me dijeron: 'Te tienes que ir', hay cosas que pasan y que mucha gente no ve".

"Me dijeron un día que me iba para allá (Monterrey), pero yo no quería irme y al final logré quedame en Chivas, entonces me habían comentado que me iban a aumentar dos años más, que no me iba, que al final me quedaba; entonces fueron muchas circunstancias las que me llevaron a esta decisión", agregó.

Finalmente, Puligol agradeció al Rebaño pues "cumplí todos los sueños que me propuse. Tomé esta decisión por mi familia y por mi futuro. No me gusta el conformismo, me gustan los retos y cumplir mis sueños. Es una buena oportunidad que no puedo desperdiciar".