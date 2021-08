Sigue los pasos de Alexis Vega: Uriel Antuna despertó interés en este equipo europeo

El éxito de la Selección Mexicana en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 conlleva, por razones obvias, a que los jugadores levanten interés en importantes equipos de Europa que ven potencial en ellos. Ayer te contamos sobre el caso de Alexis Vega, quien está teniendo actuaciones extraordinarias y se proclama como uno de los mejores futbolistas del torneo. El nuevo 10 del Deportivo Guadalajara se ganó las miradas del Porto FC y parece que es cuestión de tiempo para que abandone la Liga MX.

No sería el único que está enamorando en el Viejo Continente por mostrar un buen nivel en los JJOO: Uriel Antuna sigue sus pasos. El extremo del Rebaño Sagrado fue de menos a más con el equipo de Jaime Lozano a tal punto de ganarle la titularidad a Diego Lainez, crack del Betis. Convirtió un tanto, repartió una asistencia y se cansó de regatear defensores y crear oportunidades claras de gol. Es por eso que el AZ Alkmaar está tras sus pasos.

Según informaron medios de los Países Bajos, el Brujo está siendo seguido de cerca por el conjunto que reside en Holanda Septentrional. El mismo está en la búsqueda de atacantes con mucho desequilibrio para completar la plantilla que dirige tácticamente el inglés Pascal Jansen. Hay que tener en cuenta que este club disputará la UEFA Europa League esta temporada, por lo que es una competencia bastante atrapante para cualquiera.

Uriel Antuna celebra su gol mientras es corrido por Vega (Getty Images)

Además de esto, no es ninguna novedad que el futbol de los Países Bajos es uno de los más atractivos para los mexicanos y el gran trampolín hacia las ligas más importantes. No hay que olvidar que Uriel Antuna ya jugó en la Eredivisie: vistió la playera del FC Groningen desde julio de 2017 hasta diciembre de 2018 y no tuvo un paso positivo. Disputó 22 partidos con el primer equipo y no aportó en la producción de goles.

Uriel Antuna quiere irse a Europa

"Los Juegos Olímpicos son muy importantes, son un escaparate enorme porque los ven muchísimas personas, visores, entrenadores y pues bueno, tengo esa espinita de regresar a Europa sí o sí. Tengo un reto personal, conmigo mismo, por la etapa que yo viví (en Europa), que fue corta. Una de mis metas es regresar y hacer una carrera exitosa allá", admitió el Brujo en una entrevista con Marca Claro el 6 de julio, antes de que inicien los JJOO.