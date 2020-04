Víctor André Alcaráz, el portero francés que Chivas entrena en sus Fuerzas Básicas

Las Chivas de Guadalajara debe ser uno de los pocos equipos a nivel Mundial que cuenta solo con jugadores en su plantilla, que tengan nacionalidad mexicana, sin contar con extranjeros en la institución.

No obstante, en las Fuerzas Básicas del club rojiblanco, cuentan con la presencia de un jugador que no nació en México, si no que viene del continente Europeo y que es parte de la plantilla en la categoría Sub 20.

Nos referimos a Víctor André Alcaráz, quien nació en Francia, en la ciudad de Languedoc-Rosellón, al sur del país francés. Sin embargo, en los registros del campeonato, cuenta con nacional mexicana y como formado en nuestro país.

"Desde chiquito siempre estaba tras del balón. No podía separarme de él, creo que fue lo que me motivó, simplemente fue sentir que volaba", fue una de las respuestas que dio el jugador en una pregunta que le hizo un aficionado en redes sociales.

El francés ha pasado por todas las categorías del club del Rebaño Sagrado, en la cual ha debido sortear los diversos desafíos rojiblancos, buscando llegar a tener una oportunidad en el primer equipo.

Alcaráz tiene como gran ídolo al portero alemán del Barcelona, Marc-André Ter Stegen, por lo que ya suma sus primeros minutos en la categoría sub 20 del club.

