"Les ofrecen unos refrescos y con eso empiezan a gritar": El dardo de Víctor Manuel Vucetich a la afición de Chivas

Víctor Manuel Vucetich ofreció su primera entrevista tras ser despedido de Chivas. El Rey Midas tuvo una conversación por más de una hora con el periodista Miguel Arizpe en donde se 'desahogó' después de que gran parte del Rebaño pidiera su 'cabeza' por el rendimiento irregular del Rebaño en los últimos torneos de Liga MX.

Después de dos semanas en el paro, 'Vuce' no se guardó nada y lanzó varios dardos a los aficionados de Chivas, quienes en más de una ocasión entonaron el "¡Fuera Vuce" por cada rincón del Akron. "Te da coraje porque no valoran lo que se está haciendo. Hay falta de conocimiento del aficionado de lo que se hace, hay muchos que no tienen el conocimiento, pero no puedes ponerte a luchar con todos ellos, te da coraje porque no hay un análisis, no hay argumentos como para poder gritar, nada más es un coraje o manipulación", empezó su discurso.

No obstante, al momento de hablar de la "manipulación" a la que dice están sometidos los fanáticos, dejó un mensaje que pone en tela de juicio el compromiso de algunos seguidores del equipo. "Son cosas que han pasado antes, pueden ser manipulaciones de representantes, alianzas con aficionados y les ofrecen unos refrescos, unas entradas y con eso empiezan a gritar, es manipulación para intereses de dos o tres personas. Tristemente toda la gente se deja manipular por estas personas...", descargó con dureza.

Para Víctor Manuel Vucetich, la afición que gritaba "¡Fuera Vuce!" en el AKRON, era gente manipulada que compraron regalándoles un refresco �� ¿qué opinan de lo que mencionó el Rey Midas? pic.twitter.com/yZBaJAwOM9 — Karina Herrera (@chapis_herrera) October 6, 2021

El exentrenador de Chivas dio rienda suelta al exponer todos los "vicios" que podrían rodear el futbol mexicano, y si en un principio se refería a las manipulaciones que someterían a la fanaticada por intereses de algunos pocos, también apuntó hacia los sobornos que están a la orden del día en los equipos de la Liga.

"Sí, siempre la ha habido (corrupción). Depende de muchas circunstancias, depende del técnico, de un directivo, de un presidente. Si es un presidente que es nombrado, no es dueño, cambian las ideas, es obvio (...) Yo siempre he sido a lo mejor un obstáculo para muchos de ellos (representantes) porque no me presto a nada, soy rechazado en automático por los representantes", arguyó.