A pesar de que ya han pasado más de dos meses desde la salida de Víctor Manuel Vucetich, aún se sigue debatiendo sobre el porqué Chivas de Guadalajara quiso prescindir del técnico. Si en un principio se habló de un cese de común acuerdo entre las partes, lo cierto es que ahora salió una nueva hipótesis a la luz.

De acuerdo a información que publicó la columna San Cadilla, del diario Reforma, el 'Rey Midas' no quedó satisfecho con las razones que plantearon desde las oficinas rojiblancas para llegar a su destitución como técnico. Además, también se dio a conocer que 'Vuce' no perdonará ni un peso al club tras la rescisión de su contrato.

"A Vuce le dijeron que ya no estaban de acuerdo con la forma de jugar del equipo, principalmente porque ésta provocaba molestias en la afición. El otrora "Rey Midas" les dijo que respeta la decisión, pero que no estaba de acuerdo. El asunto se pone bueno porque Vuce tenía contrato hasta el siguiente verano, pero los directivos le dicen que no se preocupe, que se lo van a respetar.", se lee en parte del texto.



La información continúa exponiendo sobre un supuesto pedido de Ricardo Peláez a Vucetich para que este considerara una rebaja de la deuda en su finiquito, algo que el técnico no aprobó. "Obviamente Vucetich les dijo que no, que no haría eso porque no estuvo de acuerdo en su salida, porque fue una decisión unilateral, que el equipo iba levantando y que su salida la considera más que injusta.".

Siempre y según esta información, todo el dinero que se dispondrá para saldar la deuda con el experimentado entrenador estaba orientado para el uso en el mercado de pases, es decir, Chivas se quedó sin efectivo en caja para contratar a raíz del despido del director ténico y la llegada posterior de Michel Leaño al banquillo.