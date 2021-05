Francotirador de Récord: Víctor Manuel Vucetich seguirá siendo DT de Chivas

El torneo Guardianes 2021 de la Liga MX finalizó para el Deportivo Guadalajara mucho antes de lo pensado y con una crisis difícil de ocultar. El aficionado rojiblanco espera por mejoras y cambios de cara al campeonato siguiente: es hora de volver a pelear por un título y dejar de fracasar en la Fase Regular. Es por eso que la directiva tomará en las siguientes horas una decisión final sobre Víctor Manuel Vucetich, DT del primer equipo.

Luego de tantos rumores que surgieron en los últimos meses, en donde aseguraban que El Rey Midas dejaría su cargo a menos que salga Campeón con el Rebaño Sagrado, parece que los mandamases de la institución apostarán por su continuidad de cara al torneo Apertura 2021 de la Liga MX. Así es: Amaury Vergara y Ricardo Peláez ya habrían decidido no modificar al estratega para la próxima temporada y darle una nueva oportunidad teniendo en cuenta todos sus conocimientos y su experiencia.

Según reveló el Francotirador de Récord, Ricardo Peláez desea la continuidad de Víctor Manuel Vucetich como DT del Guadalajara y Amaury Vergara le dará su apoyo. Eso sí, no terminaron para nada contentos con la eliminación ante Pachuca: "Falló en cumplir el gran objetivo que puso Amaury Vergara, era el condicionante para su permanencia. Por eso es que la decisión es tan difícil, pues el mandamás de Chivas no quiere estropear los procesos establecidos. Otro factor en contra es que no ha sabido aprovechar a joyas de cantera y que una gran parte de la afición se le volteó por la falta de un juego atractivo".

Vucetich seguirá siendo DT de Chivas (Imago 7)

"Peláez quiere que continue y Vergara confía plenamente en su director deportivo. Este lunes se reunieron en las instalaciones del club mientras el plantel iniciaba su periodo de vacaciones. Me cuenta mi oreja tapatía que la permanencia era la opción que se perfilaba como ganadora, incluso ya les pidieron un plan de trabajo para la pretemporada", explicó el columnista.

Por último, reveló detalles de la plática definitiva: "Hoy habrá una última charla, pues está citado Vuce con todo y su cuerpo técnico para que les comuniquen oficialmente su futuro. Haciéndole al adivino como varios de mis colegas que ayer se aventaron a asegurar que ya era ‘oficial que se quedaba’, a Víctor Manuel le ofrecerán renovar contrato, pondrán las condiciones, el estratega negociará algunas para que sea pareja la exigencia de ambas partes, por lo que se hará, ahora sí, oficial esta semana que seguirá siendo el pastor del Rebaño".