Víctor Vucetich le pide a los jugadores "no quedar mal" con Amaury Vergara

A pesar de estar en un momento crítico, Amaury Vergara tapó cualquier tipo de polémica al respaldar el trabajo de Víctor Manuel Vucetich y Ricardo Peláez. El dueño del Deportivo Guadalajara dejó en claro que tiene "fe ciega" en ellos dos y que sus puestos no corren peligro, tirándole toda la presión a los jugadores, quienes deberán mejorar su nivel en el campo de juego.

Chivas ha iniciado de una manera inesperada en este torneo Guardianes 2021 de la Liga MX, pero El Rey Midas está tranquilo tras saber de la confianza que tiene Amaury en él. En una entrevista con TV Azteca, el estratega resaltó esto y le lanzó un pedido claro a sus dirigidos, quienes lo deben ayudar a no defraudar al mandamás de la institución.

Vucetich, con muchas cosas por mejorar (Imago 7)

"Es un aliciente extraordinario para todos los que conformamos el staff, el cuerpo técnico, que nos da esa tranquilidad y nos da el compromiso de asumirlo de una manera tajante en el sentido de que hay que dar el máximo, no podemos pensar de otra manera. Agradecerle ese apoyo, que no es muy común en nuestro medio porque no se ve una trayectoria, un proceso, solamente se ven algunos partidos", reveló Vucetich.

Más adelante, apuntó con contundencia: "Con este respaldo, es algo gratificante y es un compromiso muy grande. No podemos quedarle mal (a Amaury). Para nosotros es darle ese empuje que requerimos con el plantel para hacer las cosas al cien por ciento".

A pesar de que Vergara demostró su fe en Vucetich, está claro que Chivas debe mejorar y rápido si es que desea pelear por el título de Liga MX en este campeonato. Y hay dos puntos fundamentales en este aspecto: el funcionamiento colectivo y el rendimiento individual de algunos futbolistas.