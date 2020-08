Vucetich desmiente salida de Macías de Chivas en este mercado

Uno de los temas principales en el actual mercado de pases de Chivas tiene que ver con la probable salida de José Juan Macías rumbo a Europa, aunque el Director Técnico Víctor Manuel Vucetich lo desmintió durante la entrevista de este lunes por la mañana con Telemundo Deportes.

El Director Técnico fue contundente al respecto y aseguró por ahora continuará en Guadalajara: "He platicado con él y también con la directiva, me dicen que no hay absolutamente nada, entonces yo creo que nosotros nos debemos enfocar en esta parte que nos corresponde, que es la deportiva".

El estratega detalló que observa al delantero enfocado en lo que se viene para el Rebaño Sagrado: "Me imagino que él tendrá gente que lo puede estar representando de alguna manera y, cuando llegue alguna oportunidad realmente, ya se tomará la decisión. A él lo veo muy seguro, muy firme, hizo un trabajo de equipo muy bueno que a mí me satisfizo. Lo que hizo él el otro día a nivel colectivo me gustó mucho. Eso de salir a recibir el balón y jugando para el equipo me da tranquilidad".

��EXCLUSIVA: ¡ @JJMacias9 no se va!



Pese a que no pudo anotar en la victoria frente a Atlético San Luis, el Rey Midas confía en que JJ pueda marcar en los cotejos que se aproximan: "Los goles no los metió él, pero sé que en algún momento los va a encontrar y, cuando el equipo sienta para el beneficio de todos la entrega que hace dentro del campo, va a participar para él, no me cabe la menor duda. Lo noto bien, maduro, con esa responsabilidad, en algunos momentos incluso me ha dicho que él está en esto. Estamos muy tranquilos".

Además de haber defendido las playeras de la Selección Nacional y de León, Macías acumula 46 cotejos con 12 gritos y un Campeonato conseguido en sus dos períodos con la playera rojiblanca (2017/2018 y 2020), mientras que sigue estando en la boca de todos por su posible adiós camino a Real Sociedad o Betis en España.