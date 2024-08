Chivas acaba de sufrir una dura derrota contra Los Angeles Galaxy, la cual significó su eliminación directa en la Leagues Cup. Luego del torneo binacional quedó Fernando Gago se llevó todos los focos por sus declaraciones. Esto fue noticia en Argentina y la reacción de sus compatriotas fue durísima contra el actual timonel rojiblanco.

“No comparto la palabra fracaso. En el deporte no hay la palabra fracaso. Todos tenemos anhelo de ganar, todos tenemos anhelo de crecer en la vida. Pasa muchísimo de volver a intentarlo, de volver a seguir. Te lo dice una persona que futbolísticamente se lesionó cinco veces. Perdí final de Copa América, perdí final de Libertadores, perdí final de Mundial. No me considero un fracasado en el futbol por haber perdido, al contrario, es enseñanza que deja”, expresó el argentino.

Sus declaraciones luego del fiasco que vivió el Rebaño Sagrado en la Leagues Cup causaron mucho ruido en el Guadalajara. La afición se mostró muy reacia al tipo de declaraciones que dio el timonel argentino porque en un equipo grande como Chivas lo único que se exige es ganar.

Afición argentina destruye a Fernando Gago. (Foto: Imago7)

A su vez, sus palabras llegaron a Argentina, donde dirigió a Racing de Avellaneda y Aldosivi de Mar del Plata, y sus compatriotas no pararon de destruirlo. “Pero Fernando, justamente no perdiste una final. Perder en 1ra ronda si es un fracaso a diferencia de perder una final”, expresó un aficionado en la publicación que realizó Ataque Futbolero de Argentina.

Y otro agregó: “Fernandito, tenés un discurso que difiere con el 99% del argentino promedio. Nosotros nacimos para competir y ganar, el resto es puro cuento. Si perdes es un fracaso y punto”.

