Afición de Chivas alerta de alza en costo de los boletos del Clásico Tapatío vs Atlas

La afición de las Chivas de Guadalajara acompañará a su equipo al Estadio Jalisco, para este cierre del calendario de la ronda regular. Sectores del chiverío se organizaron con tiempo en las redes sociales para asegurar su presencia y hacerse sentir el sábado, 27 de abril. Los rojiblancos visitan ese día al Atlas en el marco de la Jornada 17 del Torneo Clausura 2024 de la Liga MX. Esta semana, los chivahermanos alertaron de una inesperada alza en el costo de los boletos para este Clásico Tapatío 249.

El plantel del Rebaño Sagrado trabaja esta semana en las instalaciones de Verde Valle, con miras a su visita a los rojinegros. Los rojiblancos ultiman todos los detalles para enfrentarse a los Zorros en el Coloso de la Calzada Independencia, en donde sus seguidores buscan llenar un sector de sus tribunas. Chivas confirmó en febrero pasado que vendió la capacidad total del Estadio Akron en formato de chivabono por el resto del torneo. Por ello, muchos aficionados buscaron ver a su equipo en las diferentes visitas de este Clausura 2024 y esta es una ocasión especial.

Los chivahermanos, además, vienen de llenar el Estadio Akron, donde festejaron una victoria 2-0 sobre Querétaro. Los rojiblancos se despidieron de su casa en esta fase eliminatoria con el cuatro triunfo seguido y cinco fechas sin conocer la derrota. Esto, gracias a los goles de Gilberto Sepúlveda (54′) y Roberto Alvarado (89′). Así de especial fue el triunfo del Guadalajara, que disfrutó el chiverío asistente. Ahora, esperan repetirlo en su casa por 50 años, el Estadio Jalisco.

La parcialidad de Chivas, liderada por Marco Sánchez, organizador de la visita al Hamilton Forge en Canadá y otros tours, coordina este Clásico Tapatío. El 4 de abril propusieron un plan para que la afición rojiblanca se congregara en una zona específica del Estadio Jalisco. Pero esta semana alertó del alza de precios, que tuvo un incremento insólito justo en ese sector. Sánchez confirmó que “la ticketera de Atlas aumentó los precios de la Zona C de $595 a $690 y más curioso que sólo este aumento de $95 fue en C SUR, porque en C NORTE sólo subió $30 a $625. Después dicen que vivimos en una burbuja, y que alucinamos cuando la verdad es con hechos“.

¿Dónde se congregará la afición de Chivas en el Jalisco?

Marco Sánchez, en conjunto con la cuenta TribunaDeChivas, coincidieron hace más de 20 días en que los seguidores del Guadalajara se concentren en el sector Sur del inmueble. La recomendación fue reiterada por el organizador, quien advirtió que “desde $595 las entradas para el Clásico Tapatío en la zona sur del Estadio. De verdad no sé pierdan la oportunidad de vivir este partido, que sea una fiesta totalmente rojiblanca, en nosotros esta. Hay facilidad y tiempo para que compren sus entradas“. Esto, antes del intempestivo incremento que sufrieron esta semana a un par de días del derbi jalisciense.

¿Cómo llegan Atlas y Chivas a esta Jornada 17?

El Club Deportivo Guadalajara viene de enfrentar al club Querétaro en el Estadio Akron. Un compromiso en el marco de la Jornada 16 del Torneo Clausura 2024 de la Liga MX. Los rojiblancos cosecharon una importante victoria 2-0 sobre los Gallos Blancos, para encadenar un cuarto triunfo en este cierre del calendario del Clausura 2024. Atlas, por su parte, llega a este encuentro en el Estadio Jalisco tras visitar el domingo a Cruz Azul en la cancha de la Ciudad de los Deportes.