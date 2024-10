La posible salida de Fernando Gago del banquillo de las Chivas de Guadalajara generó toda una tormenta en el entorno rojiblanco. Una tentadora oferta desde Argentina conspira para llevarse al entrenador en plena ronda regular del Torneo Apertura 2024 de la Liga MX. Por ello, la afición chivahermana tiene claro al interino ideal para el resto del semestre y no se trata de Federico Insúa.

La semana previa a la edición 250 del Clásico Tapatío, correspondiente a la Jornada 11 del torneo, ha sido muy acontecida. Los rumores se confirmaron y una propuesta de Boca Juniors habría sido suficiente para provocar la partida del director técnico del Rebaño Sagrado. La parcialidad rojiblanca ha tomado sus previsiones del caso y empezaron a barajar nombres de su sustituto, pero un probable interino sorprendió a muchos.

Los seguidores del Guadalajara en redes sociales, ante la posible partida del técnico antes del derbi jalisciense, opinaron. Algunos exigen un reemplazo inmediato y otros prefieren un interino, para ir con todo en diciembre por nombres de peso. Un par de reconocidos usuarios chivahermanos en X coincidieron en un personaje inesperado e insólito.

Se trata de Antonio Briseño, defensor perteneciente a la plantilla actual de las Chivas en el Torneo Apertura 2024. El Pollo, durante la pandemia, inició sus estudios y se graduó de entrenador. Así, Gaspar_Sparco propuso: “Pollo Briseño para DT de Chivas“, acompañado de una foto del futbolista durante su presentación en 2019. El usuario Ketolol_ adjuntó el certificado de director técnico y advirtió que “según los rumores, Fernando Gago ya ni siquiera va a dirigir en el Clásico Tapatío. Y el encargado del equipo sería el Pollo Briseño“.

Así reaccionó la afición de Chivas a la propuesta del interino

La parcialidad de las Chivas, usuaria de la red social, pese al extraño pedido, dio su visto bueno. Réplicas, como: “Este caballero como dt le pondría unos cuantos madrazos a varios“, “peor que Cardozo no lo puede hacer” y “lo firmaría mañana mismo” o “mientras no lo expulsen como dt apoyo la moción“, “El Pollo tiene más tanates que Gago, eso sí“, fueron algunas de las reacciones de los hinchas que apoyaron el particular pedido.