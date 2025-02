Chivas de Guadalajara sumó otro paso en falso con su empate en República Dominicana frente a Cibao FC. El Rebaño Sagrado igualó 1 a 1 y su gol llegó recién en la última jugada del partido, en el minuto 90+10. Luis Rey fue quien estampó la igualdad con un remate de cabeza.

Una de las pocas buenas noticias que tuvo el partido fue la vuelta de Alan Pulido a las canchas. “Contento de poder regresar con el equipo. No fue el resultado que esperábamos, pero en lo personal me encuentro bien. Me sentí bien a pesar de llevar tiempo sin jugar. Hay que seguir trabajando”, expresó el delantero en diálogo con Los Baloneros 1906.

“No estamos pasando por un buen momento, eso lo sabemos todos. Queremos revertir rápido esta situación, pero vamos poco a poco. El primer gol cambió mucho las circunstancias del partido. Pero este torneo tiene partido de vuelta, nos tenemos que hacer fuertes en casa. Todos mis compañeros saben que hay que mejorar esta situación”, agregó el delantero.

Mensaje de agradecimiento de Alan Pulido a los aficionados de Chivas

Alan Pulido ingresó en el entretiempo en lugar de Teun Wilke, para ir en búsqueda del empate. El encuentro fue cuesta arriba en todo momento para Chivas, ya que Cibao abrió el marcador ni bien iniciaba el partido, en el primer minuto de juego.

Pulido también se refirió a los aficionados que siguen alentando al equipo a pesar de los malos resultados, ya que se vio una buena concurrencia de los fanáticos rojiblancos a la ciudad de Santiago de los Caballeros. Los asistentes al Estadio Cibao vieron al equipo tapatío tirar una gran cantidad de centros, pero sin tener una idea de juego clara. “Quería agradecerles por el apoyo. Vamos a tratar de revertir esto muy pronto”, expresó Puligol.