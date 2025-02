Matías Almeyda fue uno de los entrenadores que marcó un antes y un después en las Chivas del Guadalajara. Sin embargo, el Pelado no tuvo la misma llegada con algunos jugadores que vistieron la playera rojiblanca como es el caso de Alejandro Zendejas. El actual jugador de América explicó por qué no pudo brillar con el Guadalajara.

Hablar del entrenador argentino es mencionar a una de las personas que siendo extranjero entendió de la mejor manera lo que son los colores del Rebaño Sagrado. Fue el primero en comprometerse con la institución y con su ejemplo llevó a que tanto jugadores como directiva lo siguieron para tener años gloriosos.

El paso de Matías Almeyda no tuvo la misma llegada para todos los futbolistas debido a que llegaron pero no despegaron. Tal es el caso de Alejandro Zendejas quien no pudo brillar en Chivas y hoy lo hace de la mejor manera con América.

Alejandro Zendejas dijo por qué no rindió en Chivas.

El actual jugador de las Águilas explicó por qué no pudo explotar de la mano del Pelado en Verde Valle. “A mi en lo personal, con todo respeto, no me ponían en mi posición, pero obvio cuando uno quiere quiere jugar dice va. De lateral izquierdo, de carrilero y la neta lo mío no es defender”, recordó el mediocampista en diálogos con Escorpión Dorado al Volante.

Los números de Alejandro Zendejas en Chivas

El paso de Alejandro Zendejas es muy interesante ya que jugó 54 juegos en la Sub19 en los que anotó nueve goles en casi 4500 minutos. Diferentes fue lo que vivió en el primer equipo debido a que disputó 23 partidos, marcó un solo gol y dio una asistencia en 1255 minutos.