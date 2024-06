La salida de Alexis Vega es recordada de manera trágica por lo turbulenta que fue y por la insípida despedida que le dio Chivas de Guadalajara. El delantero se encuentra concentrado con Selección México en la Copa América 2024 en Estados Unidos. El domingo platicó del fracaso que significó su etapa en el redil al confirmar lo que hizo para seguir y cómo regresó a Toluca.

El actual atacante de los Diablos Rojos, ante una pregunta del periodista David Medrano, habló de todo lo que se rumoreó a su salida. El Gru reconoció a TV Azteca que “hay cosas ciertas, hay cosas que no, como todos lo sabemos. Desde lo que pasó en Chivas hasta la fecha me siguen preguntando y no saben en realidad qué fue lo que pasó. Es algo, con lo cual yo me quedó (en secreto), porque si hablo creo que sería un problema más grande”.

Alexis Vega aceptó que tuvo varias ofertas sobre la mesa en el proceso en que se terminaba su contrato en Guadalajara. El ariete reveló en la charla con Medrano y Omar Villa Villa, que “siempre estuvo la oportunidad de ir a Cruz Azul, la cual era la primera opción. Bueno, después sabíamos que me quedaba sin contrato con Chivas, que me querían vender sí o sí para recuperar algo de dinero y yo estaba en toda la disposición“.

El Gru Vega confesó que “yo hablando con Piojo (Roberto Alvarado), con Guti (Erick Gutiérrez) mi idea era quedarme en el Guadalajara. Yo sé que cuando estuve en mi mejor momento en Chivas, en la renovación exigí un sueldo; porque me decían que era el mejor jugador de la liga y les dije: págame como tal. Ellos me lo pagaron y la verdad, que totalmente agradecido, porque durante mucho tiempo mi familia y a mi nos dieron de comer“.

Chivas despidió a Alexis Vega con la misma falta de compromiso que mostró el delantero en su ciclo en Guadalajara

¿Qué propuso Alexis Vega para seguir en Chivas?

El exdelantero del Guadalajara confirmó en su plática exclusiva con TV Azteca desde Los Ángeles, la propuesta que le hizo a la directiva rojiblanca. El ariete refirió que “yo hablaba con ellos (directivo) y dije: Yo estoy dispuesto a quedarme en Chivas. Yo sé que no estoy pasando por un buen momento. Así, como cuando yo estaba en mi mejor (momento) pedí; ahora que no estoy, estoy dispuesto a bajarme una parte del sueldo. No pude llegar a un arreglo y la decisión era que saliera“.

Vega reveló cómo terminó de regreso en Toluca. Esto, tras señalar que ante la negativa de seguir en Chivas, “empezamos a buscar equipo, Cruz Azul fue el primero. De hecho, hubo ahí llamadas, las cuales ya estábamos negociando y después, aparece Toluca. El equipo tenía un porcentaje de mi carta y bueno, después con Cruz Azul no se dio nada, sí hubo pláticas pero al final no se dio nada”.

El atacante de Selección México en esta Copa América 2024, afirmó que “Toluca fue el equipo más serio, me querían de vuelta, fueron hasta mi casa (Santiago) San Román, Sinha y creo que es un gesto muy grande para mi. En el cual, fueron a visitarme y querían contar conmigo. Como tenían un porcentaje (de su ficha deportes), pues estuvo todo más rápido y bien para Toluca y para Chivas“. Así, confirmó que regresó a suelo mexiquense en una venta definitiva y no como agente libre.