Muy rápido le han llegado los premios al Tala Rangel. Hace menos de seis meses, peleaba por ser el suplente del Wacho Jiménez, pero la vida le dio un giro radical con la llegada de Fernando Gago.

El estratega argentino le dio su voto de confianza, por encima de Jiménez y sobre todo Óscar Whalley, quien era la gran apuesta de Fernando Hierro en la portería del Rebaño Sagrado.

El Tala se ha adueñado de la titularidad en el Guadalajara, y lo ha hecho con base a un extraordinario rendimiento. Tanto, que será uno de los tres porteros que estarán con la Selección Mexicana en la Copa América del próximo verano.

¿Por qué lo critica Álvaro Morales?

Su convocatoria en la prelista del Jimmy Lozano estuvo acompañada por uno de sus pocos detractores, el comunicador Álvaro Morales, quien trató de quitarle mérito al portero de las Chivas mientras que el resto de los panelistas de Futbol Picante lucían incrédulos con lo dicho por Morales.

“Guillermo Ochoa no sabe salir, pero al menos intenta no salir. El Tala no sabe salir, pero sale. Es un problema con el Tala Rangel”, cuestionó el miembro de ESPN.

“El Tala no sabe salir, pero sale”, añadió, tras poner énfasis en el error que cometió en el Clausura 2024 en su partido contra Mazatlán, donde Rangel tuvo una salida mal afortunada que terminó en gol en su contra.

Los números le sonríen al Tala Rángel

Chivas es la tercera mejor defensiva del campeonato y el Tala Rangel ha sido determinante. Apenas recibió 17 goles en el torneo, pero sólo dos en sus últimos siete compromisos, incluida la ida en los cuartos de final contra el Toluca.

En la prelista del Jimmy, el guardameta del Rebaño Sagrado peleará por el lugar vacante que dejará Guillermo Ochoa, junto a Luis Ángel Malagón (América) y Julio González (Pumas).