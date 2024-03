Andrés Guardado y Chicharito Hernández concretaron su regreso a la Liga MX de manera simultánea. Algo que sirvió para que la prensa mexicana se enfrascara en constantes debates para comparar la carrera de ambas figuras de Selección México. Una confrontación que el mismo Principito diferenció con una frase y zanjó al endiosar en elogios al refuerzo de las Chivas de Guadalajara. Lo que no caló muy bien dentro de los medios que cuestionan el presente del exjugador del Manchester United.

El actual mediocampista del club León ofreció una entrevista exclusiva a FOX Sports, en la que acabó con el parangón. Guardado, exfutbolista del Real Betis en España, habló de su regreso al futbol mexicano y se refirió en específico a la vuelta del canterano del Rebaño Sagrado. Hernández Balcázar ya es señalado por la prensa tras sus titularidades ante La Fiera y América, en el más reciente Clásico Nacional de la Liga MX. Un partido de la Jornada 12 del Torneo Clausura 2024.

Guardado, durante la plática, fue consultado sobre “lo que se espera de Chicharito” en este regreso a la Liga MX. El delantero del Guadalajara debutó como suplente en la victoria 3-1 sobre Pumas UNAM en el Estadio Akron. Desde entonces, los rojiblancos no han podido gestar otro triunfo. Viene de terner participación en la trilogía del Clásico de México entre el 6 y 16 de marzo. Replicó que “claro, si vas a esperar que haga 200 goles con el Manchester United; pues, no. Javier te aportar otras cosas“.

El canterano de Atlas agregó que “yo, desde mi punto de vista, es enfrentarlo (las elevadas expectativas). No hay de otra, porque es muy difícil convencer a todo mundo, pues que ya no es así“. A partir de ahí, Guaradado empezó a endiosar y distanciarse de la figura emblemática de Chicharito Hernández. Reconoció que “yo soy más escondidito, pero Javier es Javier (abre sus brazos en un gesto para agrandarlo). Javier todavía mueve mucho más, es Chivas, (Manchester) United, Madrid“.

Hernández Balcázar llenó el Estadio Akron en su presentación como refuerzo (Chivas)

Andrés Guardado se ilusionó con los goles de Chicharito

El mediocampista de León analizó la actualidad de Chicharito a través de Fox Sports. Esto, tras referir que “la expectativa con Javier y viene de nueve meses de estar parado y ya ahora se le mata que no ha hecho gol, espérate“. Guardado indicó que “físicamente está muy bien, pero futbolísticamente va a su proceso y no dudo: Javier va a hacer goles. Pero, porque siempre ha hecho goles en toda la vida. Ha tenido sus rachas, como todos los delanteros“. Entonces, procedió a endiosar al máximo goleador histórico de Selección México al advertir que “claro, es Javier (elevó una de sus manos, como para ponerlo en un altar). Por eso es Javier Hernández, porque es una leyenda y jugó en los equipos que jugó“.

Guardado elevó su mano derecha para poner a Chicharito en un nivel muy superior al resto (FOX Sports)

¿Ha sido ingrato el futbol mexicano con la vuelta de Chicharito?

La consulta llegó de parte del periodista Alberto Lati, por la que la réplica de Andrés Guardado se sinceró y la extendió a otras estrellas. El internacional mexicano señaló que “no sé si llamarlo ingratitud, pero a lo mejor es parte del futbol. Porque también no es parte del futbol mexicano, yo creo que es en general. Cristiano tiene los de …, Messi y qué se espera de ellos. A ver, llevan cuántos años jugando a un nivel y ahora, si no meten gol: No, es que Messi ya está acabado. No, es que Cristiano; espérate. Han estado cuántos años a un nivel espectacular, es obvio que ya no es el Cristiano del Madrid, es obvio que ya no es el (Messi) del Barsa; es obvio. Pero la gente sigue creando esa expectativa y es a nivel futbol, en general“.