Chivas no pudo contra Atlas en el Estadio Akron luego de haber caído por 3-2 por la jornada once del Apertura 2024 de la Liga MX. Por otro lado, los focos se lo llevó Fernando Gago al afirmar que no se contactaron desde Boca Juniors y así reaccionaron desde los diferentes medios de comunicación de Argentina.

“Lo voy a aclarar. Yo no tuve ninguna oferta. No tuve ningún llamado ni de gente cercana a mí, ni de mi entorno. No sé de dónde salen estas informaciones”, comentó previo al partido. Y agregó: “Todo puede pasar en el futbol. Hoy perdemos y perdemos cinco partidos y puede que no esté más acá. Puede que esté siete años acá. El hoy, siempre vivo el hoy. Soy muy claro en lo que pretendo, soy muy claro con el club, tengo una comunicación constante. No sé por qué se instaló esto este rumor, pero es parte del futbol”.

Por otro lado, luego de la derrota contra Atlas, el timonel de Chivas mantuvo su mismo discurso en conferencia de prensa. La reacción de los medios de comunicación en Argentina fue inmediata debido a que negó su llegada a uno de los clubes más importantes de Sudamérica.

“GAGO NEGÓ OTRA VEZ EL CONTACTO DE BOCA. ‘Yo tengo contrato. ¿Cómo vamos a hablar de futuro? ¿Por qué no hablamos mejor de cómo salió esa información si no hay nada?’”, expresó Olé en X.

Encuesta ¿Crees que Fernando Gago debe salir de Chivas tras la derrota contra Atlas? ¿Crees que Fernando Gago debe salir de Chivas tras la derrota contra Atlas? Sí No YA VOTARON 2 PERSONAS

TyC Sports, reconocido canal deportivo, se mantuvo en la misma línea al decir: “Tras la derrota de Chivas ante Atlas, Fernando Gago habló en conferencia de prensa y volvió a reafirmar que no tuvo ningún contacto para ser el nuevo entrenador de Boca: ‘Primero y principal, lo voy a dejar bien claro, yo no tuve ninguna oferta. Yo no tuve ningún contacto ni gente de mi entorno. Es algo que no sé de donde salió. Así que no corresponde de mi parte. Yo tengo contrato acá’”.

¿Qué sigue para Chivas en el Apertura 2024?

Luego de la derrota contra Atlas, Chivas volverá a ver acción el próximo fin de semana cuando enfrente a Pachuca por la jornada doce del Apertura 2024. El duelo se llevará adelante en el Estadio Hidalgo a las 17:00 del Centro de México.