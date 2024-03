Ricardo Peláez no se guardó nada de indignación contra Antonio Briseño por la dura entrada que le propinó a Diego Valdés en el duelo donde las Chivas de Guadalajara vencieron al América 3-2 en el juego de Vuelta de los Octavos de Final dentro de la Concachampions.

A pesar de que el Rebaño Sagrado quedó eliminado de la competencia con un global de 5-3, la realidad es que jugaron mucho mejor de lo que se esperaban tanto los aficionados como los analistas, sobretodo en los que tienen un pasado americanista como es el caso de Peláez Linares.

Poco y nada queda del exdirector deportivo de Chivas, quien defendía a capa y espada a sus jugadores, pues ahora como analista de ESPN se sintió ofendido por la dura entrada que le hicieron a Diego Valdés del América, justo cuando el partido estaba por terminar y claramente la desesperación empezaba a causar efecto entre algunos elementos rojiblancos.

La indignación de Ricardo Peláez con el Pollo Briseño

“Ese rodillazo del Pollo Briseño descarado, descarado, voy a ir a golpear… ¿y el VAR? ¿y el árbitro? Ya perdieron la eliminatoria, queda poco tiempo mejor ya no lo expulso (postura del árbitro), y esas cosas no puede pasar en el futbol. Y así terminó el partido lamentable, es descarada la agresión”.

El Pollo ha sido pieza clave de Gago. Foto: Imago7/Sandra Bautista

“Tan se ha hecho el trabajo que hoy es titular, no estará el Tiba y lo que tú quieras, pero es titular y ha aprendido a moderarse, pero hoy pierde la cabeza descaradamente, que ya le había sucedido con lo de Giovani. ¿Qué hace el Guadalajara sin el Pollo Briseño (si lo expulsan)? No tienes al Tiba Sepúlveda”, fue parte de lo que comentó Peláez, mientras le respondió a Mauricio Ymay que ha habido un trabajo emocional en el caso del zaguero de Chivas para que no pierda la cabeza.

Peláez se fue de Chivas en medio de las críticas

Peláez Linares llegó en el 2019 al Rebaño como parte de un cambio cuando Amaury Vergara tenía pocos meses al frente del equipo y a pesar de sus millonarias contrataciones nunca pudo, siquiera, llegar a una Final como ya lo hizo Fernando Hierro en sus primeros meses. Prometió títulos y victorias, y lo mejor de su gestión fueron unas Semifinales, derrotando precisamente al América en Cuartos de Final en el 2020.