El Club Guadalajara tiene la complicada misión de aprovechar la condición de local este jueves 18 de mayo cuando reciban a America en el partido de Ida por las Semifinales del Torneo Clausura 2023, sobretodo porque en la campaña regular cayeron de manera humillante 4-2, sin embargo, el famoso luchador Atlantis considera que ya es momento de que los capitalinos “paguen todas las que nos deben”.

El esteta más reconocido de la actualidad en el deporte de los costalazos, es un aficionado de toda la vida del Rebaño Sagrado, por ello conoce de sobra la importancia de eliminar a las Águilas en esta serie definitiva, tras los últimos resultados que se han dado en el pasado reciente, pues aseguró que los rojiblancos se van a llevar el triunfo con un marcador global de 3-2.

Además, el Ídolo de los Niños también responsabilizó a los jugadores del éxito o fracaso de Chivas, ya que manifestó que no todo el trabajo se le puede dejar al técnico, Veljko Paunović a quien felicitó por lo que ha realizado al clasificar a los tapatíos a la antesala de la Gran Final.

“¡Sí, las Chivas van a dejar fuera al América! Sé que estará complicado, sobre todo, porque primero juegan en Guadalajara y el domingo en el Estadio Azteca, pero estamos a muerte con las Chivas. Será un partido difícil, pero tengo plena confianza en que las Chivas van a ganar la eliminatoria y pasarán a la final con un marcador global de 3-2”.

“No todo lo puede hacer el técnico, él hace lo que le corresponde desde la banca y el resto es de los jugadores. Veo muy bien a las Chivas y llegó el momento de que América nos pague las que nos debe porque ya son muchos partidos en los que no se les ha podido ganar. Tienen una ligera hegemonía y es la hora de terminar con ella, así que éste, es el mejor momento para conseguirlo. Vamos a ganar 3-2 y nos vamos a la final. Me parece que han hecho un gran torneo, que la llegada del técnico (Veljko Paunovic). Desafortunadamente, por mi trabajo, muchas veces no puedo ver los juegos, pero siempre estoy al pendiente de los resultados”, comentó Atlantis en entrevista con Claro Sports.