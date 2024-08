Chivas de Guadalajara finalmente reanuda la actividad después de 20 días de parón tras su fracaso en la Leagues Cup 2024. Los rojiblancos visitan a Tigres UANL en el Volcán, en el marco de la Jornada 5 del Torneo Apertura 2024 de la Liga MX. El extécnico Ricardo Ferretti, durante su análisis, señaló a las dos figuras del plantel que pudieran “cambiar radicalmente” al Rebaño Sagrado. Uno de ellos fue ofrecido a otro club en este mercado de pases. ¡Insólito!

El entrenador campeón con los tapatíos en el Torneo Verano 1997 y actual analista de ESPN se robó el show una vez más. El Tuca fue consultado por la versión de Chivas que visitará el Estadio Universitario y advirtió a la mesa del programa Futbol Picante que todo dependerá su principal estrella. Así, refirió que “depende si juega Chicharo o no“.

Tuca Ferretti, técnico del Guadalajara entre 1996 y 2000, prosiguió su análisis sobre la presencia o no de Chicharito Hernández en el Volcán. Reconoció que “si juega, yo creo que un poquito más atrás, reservado. Si no juega, va a salir a presionar a Tigres arriba, que creo que es una de las cosas que pudiera hacer daño“. Pero advirtió que “ahora, si no tienen una presión coordinada, mejor que se aguanten“.

El también exentrenador de Tigres UANL, en cuanto a la evaluación de Hernández Balcázar en este regreso a la Liga MX, fue contundente. El estratega brasileño aseveró que “hizo pretemporada, ya lleva cuatro partidos. Exigencia total (este torneo)”. Luego, señaló que “hay dos jugadores que en mi punto de vista pueden cambiar radicalmente al Guadalajara: (Víctor) Guzmán y (Erick) Gutiérrez. Para mi gusto, estos dos jugadores pueden cambiar totalmente lo que hace el Guadalajara“. Una revelación que sustentó Alvaro Morales al referir que “Guzmán ha demostrado, que cuando lo meten es el diferencial del Guadalajara. No el Piojo Alvarado“.

Los números en Chivas de Víctor Guzmán y Erick Gutiérrez

Víctor Guzmán regresó en 2023 al redil tras un fallido intento en 2020 y se encuentra en su cuarto torneo como rojiblanco. Desde entonces, el Pocho colecciona 57 participaciones, 44 de ellas como titular para completar 3,743 minutos en cancha. En los que ha aportado 15 goles y siete asistencias en Liga MX. En este Apertura 2024 apenas suma 142 como suplente en los cuatro compromisos. Las especulaciones del futbol de estufa en este mercado de pases advierten que habría sido ofrecido a Rayados de Monterrey. ¡Un error!

Erick Gutiérrez, por su parte, llegó como refuerzo estrella en el mercado siguiente al del Pocho Guzmán. Entre el Apertura 2023 y este, acumula 38 encuentros y 31 de ellos en la alineación rojiblanca. Suma hasta la fecha 2,699 minutos en Liga MX, con tres goles y dos asistencias.

Víctor Guzmán y Erick Gutiérrez son piezas claves en Chivas para Ricardo Ferretti (Chivas)

¿Cuándo juega Chivas vs. Tigres UANL?

El siguiente compromiso de Chivas en su agenda será: el sábado, 24 de agosto. Los rojiblancos se enfrentan ese día con Tigres UANL en la cancha del Estadio Universitario en San Nicolás de los Garza. Próximo duelo en el marco de la Jornada 5 del calendario de la ronda regular del Torneo Apertura 2024 de la Liga MX. Un partido que tiene pactado su inicio a las 19:00 horas, tiempo del centro de México. Esto, luego de un confirmado cambio de horario.

Tigres UANL vs. Guadalajara