El futbol suele tener un impacto muy grande entre los futbolistas que logran cumplir el sueño de ser profesionales, en donde a algunos la pelota los lleva a lugares a los que nunca se imaginaron, como este histórico futbolista de Chivas que pudo vivir una carrera completamente diferente debido al interés de Boca Juniors de naturalizarlo argentino.

Diego Martínez fue uno de los mejores laterales de México que comenzó su proceso formativo vinculado a Televisa, por lo que su ciclo formativo lo tuvo en el Necaxa, equipo con el que llamó la atención y participó en un intercambio con Argentina, en donde despertó el interés en el conjunto Xeneize, que le ofreció naturalizarlo argentino, propuesta que la televisora impidió tajantemente.

“Estuve en básicas, enseguida me fui a Tercera División, después me fui a Segunda y ahí hicieron el intercambio y me fui a Boca Juniors. Estuve un torneo (…) Era un intercambio de amigos entre Televisa y Boca, pero estando allá el profesor Jorge Grifa me dijo que quería naturalizarme argentino. Le dije, sí, porque para poder jugar en Europa y me pusieran atención, tenía que pertenecer a Boca.

“A final a ellos les dijeron: que Televisa se quede con la mitad de su carta y nosotros nos quedamos con la mitad. Ahí ya no quisieron los de aquí y me hicieron una llamada, tenía que regresarme al otro día. Tienes que regresarte o se te cierran las puertas en México”, recordó el exlateral en el podcast de Ramón Morales.

Diego Martínez llegó como refuerzo a Chivas en diciembre del 2005, convirtiéndose inmediatamente en un titular inamovible en el esquema de José Manuel de la Torre, logrando destacar en Copa Libertadores con su gol contra Sao Paulo y meses después con el título del Apertura 2006 contra el Toluca.

Diego Martínez reveló que estuvo al borde de la muerte

“Tuve un derrame pleural. Tenía dos litros de líquido en los pulmones, es mucho. No podía respirar bien y tenía una tos que no se me quitaba (…) Me quitaban el líquido, pero volvía a hacerse. Después tuve una hepatitis muy fuerte y eso me hizo llegar al hospital. Estuve mes y cacho, perdí como 20 kilos”, reveló, asegurando que tenía pocas probabilidades de sobrevivir.