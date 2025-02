Carlos Luna irrumpió en la conferencia de prensa de Óscar García Junyent luego del partido ante Cibao y dijo lo que muchos aficionados de Chivas de Guadalajara piensan. El simpatizante brindó una conferencia de prensa a través del medio Soy Chiva, ¿y qué?, a la que Rebaño Pasión pudo asistir.

Allí, Chore (apodo del aficionado), fue consultado sobre si tiene miedo de ser vetado del Estadio Akron, o si recibió alguna amenaza o advertencia por parte del club. “No pasó a mayores. La verdad es que me arrebataron el micrófono las mismas chicas que me entregaron la acreditación. Me retiré yo del lugar y nada más“, aseguró Luna.

“No hubo nada de amenazas o algo así. Todo tranquilo”, agregó. “¿Miedo a que me veten del Estadio Akron? No tengo miedo a nada. Si me vetan, voy a seguir yendo a las demás canchas, como lo hicimos ahora”, expresó el simpatizante, asegurando que no tenía temor de alguna represalia.

¿Cómo consiguió la acreditación Carlos Luna?

Muchos se preguntaron cómo llegó a la sala donde se estaba llevando a cabo la conferencia de prensa. El propio Luna lo explicó en la conferencia concedida. “¿Cómo hice mi registro? Cibao presentó hace como unos 20 días las propuestas en su página para poderse acreditar parte de la prensa”, reveló.

“Me metí e hice mi registro. Este, me registré como medio independiente y recibí toda la información de parte de Cibao. Llegué y recogí mi acreditación sin ningún problema. Nos atendieron a todos de la mejor forma”, añadió. Luego, recibió la requisitoria de Rebaño Pasión.

La respuesta de Carlos Luna a Rebaño Pasión

El aficionado comentó en la transmisión que pertenece al “Grupo de animación” llamado “La insurgencia”. Desde Rebaño Pasión se le consultó de qué iba su grupo y cómo había tenido acceso a hablar con jugadores, algo que reveló que había logrado en el pasado.

“Mi grupo de animación me va a respaldar. Me siento respaldado por ellos, por parte del grupo y de la empresa (el medio). Creo que soy su portavoz en este momento. Pues lo hice lo hice por ellos, de verdad”, respondió el ahora célebre aficionado.