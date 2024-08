Chivas de Guadalajara ultimó todos los detalles para enfrentarse a Los Angeles Galaxy en el último partido del Grupo Oeste 2 de la Leagues Cup 2024. A solo horas de celebrarse este partido clave para los rojiblancos en el torneo contra la Major League Soccer (MLS), se mantiene una duda. Rebaño Pasión te cuenta si Chicharito Hernández juega este domingo frente a los californianos.

El plantel tapatío trabajó esta semana en la cancha alterna del Dignity Health Sports Park, con miras a este encuentro. El Rebaño Sagrado afina los cambios en su alineación para enfrentar al actual líder de la Conferencia Oeste de la Major League Soccer 2024. Un duelo que marcará el regreso de Hernández Balcázar al inmueble de Carson, en onde brilló con los angelinos.

Una de las grandes dudas que se mantiene instalada en todo Chivas respecto a la alineación del Guadalajara se centra en Chicharito Hernández. El atacante no vio acción en la primera jornada frente al San Jose Earthquakes, ni entró en la lista final para ese encuentro en Levi’s Stadium. Además, entrenó toda la semana con una venda en el muslo derecho, por lo que no quedaba claro si podía o no jugar contra los angelinos. Este fin de semana se confirmó.

Tanto el propio delantero de las Chivas como el entrenador Fernando Gago aclararon esta interrogante en conferencia de prensa. Hernández Balcázar aseguró que “estoy al 100% físicamente y con toda la ilusión y el deseo de ganar“. Por su parte, el técnico argentino de los rojiblancos afirmó que: “Está a disposición para integrar el equipo. Está en condiciones de jugar“. Así, que se espera ver al delantero tapatío desde el inicio en el Dignity Health Sports Park de la localidad de Carson, California.

Alineación probable de Chivas vs. Galaxy en Leagues Cup 2024

Fernando Gago, de acuerdo a los reportes reciente, dispondría de una alineación de lujo para enfrentarse al Galaxy. El argentino saltaría a la cancha del Dignity Health Sports Park de la localidad de Carson, con Raúl Rangel en el arco. Una defensiva integrada por Alan Mozo, Gilberto Sepúlveda, el regreso de Antonio Briseño a la zaga y Mateo Chávez. Fernando González en la contención, Erick Gutiérrez en la salida y Fernando Beltrán en la creación desde el mediocampo. Mientras que Roberto Alvarado y Cade Cowell aparecerán como extremos. Chicharito Hernández será el único hombre en punta para este reencuentro con su exequipo.

¿Dónde y cómo ver EN VIVO el partido de Chivas vs. Galaxy?

El Rebaño Sagrado se enfrenta con los galácticos en el Dignity Health Sports Park, que seguramente estará a reventar. Un encuentro que contará con la transmisión en exclusiva y se podrá ver GRATIS por Apple TV. Mientras que por esa misma señal se verá en toda la unión americana. Sin embargo, recuerda que te llevamos todos los detalles minuto a minuto de este cotejo en Rebaño Pasión.

LA Galaxy vs. Guadalajara

Argentina: 04/08 23:30 horas

horas Chile: 04/08 22:30 horas

horas Colombia: 04/08 21:30 horas

horas Peru: 04/08 21:30 horas

horas Mexico: 04/08 20:30 horas

horas Estados Unidos: 04/08 19:30 horas PT / 04/08 22:30 horas ET

La última vez que Chivas retó al Galaxy en Leagues Cup

El Guadalajara enfrentó al Galaxy a domicilio por última vez hace exactamente dos años: el miércoles, 3 de agosto de 2022. Un compromiso en el marco del último Showcase de la Leagues Cup 2022. Encuentro que se saldó con una derrota 2-0 ante los californianos en el Estadio SoFi de la localidad de Inglewood. Dejan Joveljic (28′) y Jonathan Pérez (62′) encaminaron el triunfo de los galácticos en este duelo. Chicharito Hernández disputó los primeros 45 minutos de este encuentro y salió de cambio por Preston Judd (46′). Hernández Balcázar ahora enfrentará a su exequipo con la playera rojiblanca.