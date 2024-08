Chicharito Hernández no atraviesa su mejor momento en Chivas de Guadalajara en la Liga MX.

¿Chicharito Hernández no maneja? Salió de su auto para firmar autógrafos y se confirmó

Las Chivas de Guadalajara se encuentran en una dura crisis deportiva en la que suman siete años sin títulos y se han alejado a tres por debajo de los 15 de su acérrimo rival América. Para colmo, el ídolo del chiverío, Chicharito Hernández, ha sufrido por su estado físico y se ha visto mermado en diversas ocasiones, por lo que el entrenador Fernando Gago no ha podido contar con una pieza clave al ataque.

El Rebaño Sagrado ha sufrido mucho para encontrar un goleador desde el año anterior. Incluso durante la gestión de Veljko Paunovic, fue Víctor Guzmán el mejor anotador, pues en una sola campaña marcó siete dianas en el Clausura 2023 y en el pasado Clausura 2024 hizo lo propio con seis goles, pero ya bajo el mando de Pintita Gago. Lo que habla de la urgencia por un referente en el ataque, al ser Pocho un mediocampista.

Chicharito bajó de su auto para dar autógrafos

Mientras CH14 hace todo por recuperar su mejor versión, misma que lo llevó a convertirse en figura en el extranjero en clubes como Manchester United y Real Madrid, la afición sigue fiel a su ídolo. Prueba de ello se dio esta tarde a las afueras de Verde Valle, donde el delantero se bajó de su camioneta Cadillac para regalar autógrafos y fotografías, sabedor de que pese a su mal momento, la gente sigue apoyando.

Pero fue durante un enlace de ESPN con el reportero Jesús Bernal que se vio a Hernández Balcázar en esa faceta. Curiosamente, en el panel de Futbol Picante recordaron algo que no es muy sabido sobre el ariete. “Va en el asiento de atrás Javier, porque la gente está pegada al chófer y él no maneja, según entiendo, ¿no?”, dijo Héctor Huerta sobre Javier, lo que recordó que efectivamente, a Chícharo no se le da el conducir.

“No, Chicharito no maneja”

“¿No sabe manejar o qué?”, preguntó Álvaro Morales. A lo que Bernal confirmó: “No, Chicharito no maneja”, para cerrar con dicha revelación que para muchos era desconocida, pues entre tantos lujos que ostenta el máximo anotador en la historia de la Selección Mexicana de Futbol, pasa desapercibido que no conduce sus autos.