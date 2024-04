Chicharito Hernández estremeció las redes de la Liga MX después de 14 años de ausencia en el Estadio Akron. El estelar delantero inauguró el marcador para las Chivas de Guadalajara en la victoria 3-2 sobre Puebla y generó una histeria colectiva en las tribunas. La afición rojiblanca festejó con júbilo y nostalgia la ansiada anotación del canterano. Luego, reaccionó a su salida de cambio justo antes de la hora de partido en el Gigante de Zapopan. Un video lo inmortalizó.

El histórico máximo goleador de Selección México apareció la noche del sábado como titular en la alineación del director técnico Fernando Gago. Los tapatíos hilaron victorias y coleccionan tres fechas sin perder en este cierre del calendario de la ronda regular del Torneo Clausura 2024. Esto, gracias a los goles de Chicharito Hernández (34′), Erick Gutiérrez (57′) y Roberto Alvarado (59′). Los camoteros descontaron por intermedio de Diego de Buen (89′) y Alberto Herrera (90+3′).

Los chivahermanos respondieron una vez más al llamado del Guadalajara para congregar a más de 35 mil personas en el Estadio Akron. Sin boletos disponibles, el chiverío se hizo sentir en la cancha zapopana y poco después de la media hora del partido estalló de felicidad. Chicharito Hernández, con una definición fiel a su estilo pero bien efectiva, consiguió poner en ventaja a los tapatíos en el marcador.

Hernández Balcázar, sólo 11 minutos de disputado el complemento, fue llamado para salir de cambio por Ricardo Marín (56′). Una variante que fue seguida por los goles de Guti (57′) y Piojo (59′). Antes de toda esa locura, la afición le rindió una escandalosa despedida después de reencontrarse con el gol, después 14 años. Los presentes en el Gigante de Zapopan aplaudieron a Chicharito en su camino a la salida de la cancha.

Chicharito celebró su primer gol desde el regreso a Chivas (IMAGO7)

La reacción de Chicharito a su gol con Chivas

Hernández Balcázar, con su gol, acaparó la atención mediática en la victoria del Guadalajara en la Jornada 14 del Clausura 2024. Durante una entrevista con el canal Chivas TV fue consultado sobre los próximos partidos con Pachuca, Querétaro y Atlas. El ariete afirmó que “así es. Gracias por decir la respuesta de la pregunta, porque sí. Tres finales muy importantes y vamos a darlo todo“.

Chicharito, en cuanto a su gol después de 14 de ausencia en el redil, reaccionó y replicó que “es indescriptible. No hay palabras para describir esto. Es muy difícil siempre cuando me preguntan eso, porque nada más me dan ganas de agradecer; a mis compañeros, a la directiva, a todos ustedes, a toda esta gente tan bonita, que desde el primer día que llegué me han hecho sentir maravillosamente“.

Cuándo vuelve a jugar Chivas en Liga MX: Día, hora y lugar

El siguiente compromiso de Chivas en su agenda será el sábado, 13 de abril. Los rojiblancos se enfrentan ese día con el club Pachuca en la cancha del Estadio Hidalgo. Un vibrante duelo correspondiente a la tanda sabatina de la Jornada 15 del Torneo Clausura 2024 de la Liga MX. Un partido que tiene pactado su inicio en punto de las 17:00 horas, tiempo del centro de México.

Pachuca vs. Guadalajara