Chivas se prepara para enfrentar a Los Angeles Galaxy en el último partido del Grupo Oeste 2 de la Leagues Cup 2024. A horas para el choque crucial Fernando Gago confirmó lo que todo el Rebaño Sagrado quería escuchar: Chicharito Hernández estará disponible para jugar el día de mañana.

[Mira la Leagues Cup 2024 AQUÍ, a través del MLS Season Pass de Apple TV]

El Guadalajara necesita ganar con tiros desde el punto penal o en el tiempo regular para avanzar a los playoff del torneo binacional. A su vez, si iguala en punto con San Jose Earthquakes el Rebaño Sagrado queda eliminado porque los estadounidenses ganaron en el duelo directo.

Por otro lado, una de las grandes dudas en todo Chivas respecto al once que va a presentar Fernando Gago era en relación a Chicharito Hernández. El atacante no había visto acción en la primera jornada y entrenó con una venda en el muslo derecho, por lo que no quedaba claro si podía o no jugar ante los angelinos.

Chicharito está preparado para jugar contra LA Galaxy. (Foto: Imago7)

En conferencia de prensa tanto el jugador como el entrenador confirmaron que está para jugar. “Estoy al 100% físicamente y con toda la ilusión y el deseo de ganar”, expresó el elemento. Por su parte Gago dijo: “Está a disposición para integrar el equipo. Está en condiciones de jugar”.

Cabe destacar que en el día de ayer César Huerta dio a conocer que el entrenador argentino utilizará a la Hormiga González si Chicharito Hernández no está para jugar.

¿Por dónde ver Chivas vs. LA Galaxy por la Leagues Cup 2024?

Como se sabe Chivas enfrentará a Los Angeles Galaxy por la jornada tres del Grupo Oeste 2 de la Leagues Cup 2024. El juego se llevará adelante desde las 20:30 del Centro de México y se podrá ver el encuentro en Apple TV.