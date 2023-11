Veljko Paunovic, director técnico de las Chivas de Guadalajara, una vez se consumó la agónica victoria 1-0 sobre Cruz Azul, mandó un contundente mensaje a la afición. Los chivahermanos después de celebrar la anotación de Yael Padilla en la última jugada del partido en el Estadio Akron, reconocieron al serbio. El idilio entre ambas partes se mantiene a pesar de los altibajos y festejan el pase directo a la Liguilla del Torneo Apertura 2023 de la Liga MX.

El plantel del Rebaño Sagrado, bajo el mando de Paunovic, regresa el martes a las instalaciones de Verde Valle, para comenzar a preparar su próximo partido. Los tapatíos trabajarán hasta el viernes en afinar todos los detalles pertinentes de su convocatoria para viajar ese día en la tarde a la Capital Rojiblanca. Visitan el sábado a Pumas UNAM en la última fecha del calendario de la ronda regular del Apertura 2023.

El Club Deportivo Guadalajara, que mantuvo una fecha más a Alexis Vega fuera de la convocatoria, logró su cuarto triunfo en los últimos cinco juegos. Un gol de Yael Padilla (90+7′) sentenció en los segundos finales del juego, el regreso de los rojiblancos a la Fiesta Grande. Un triunfo que eleva la moral de los tapatíos de cara al último compromiso de la fase regular del Apertura 2023.

El Club Deportivo Guadalajara, después de la victoria en casa, disputará su próximo encuentro del torneo: El sábado 11 de noviembre. Ese día visitará a Pumas UNAM en el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria, válido por la Jornada 17 y última de la ronda regular del Apertura 2023.

¿Qué dijo Veljko Paunovic tras vencer a Cruz Azul?

El entrenador serbio de las Chivas refirió en la conferencia de prensa, desde el Estadio Akron, que “es importante haber logrado entrar directamente en la Liguilla. Pero la verdad, seguimos creyendo, seguimos trabajando y sabemos que todavía no hemos hecho nada. La humildad, la unidad, la afición fantástica, nos dio muchísimas alas, sobre todo en la segunda parte cuando atacábamos arriesgando mucho. Queríamos meternos hoy y no retrasar nuestro objetivo una semana más, porque nunca se sabe. Era el momento y todo se dio de una manera fantástica“.

Paunovic reconoció que “bien lo hicieron todos, eso fue la clave. Hoy jugamos como un equipo, jugamos para nuestras familias, nuestro club y nuestra afición. Ha sido un partido completísimo y la mejor manera de meternos en la Liguilla. Queda un partido y no renunciaremos a luchar por los tres puntos. Después de una semana repleta de sucesos, de tres partidos, se notó en la primera parte. Tuvimos un inicio fantástico, debimos marcar un gol y a partir del 25 se igualaron las cosas. En la segunda parte, los cambios provocaron una gran inyección de energía, de ímpetu y del coraje que necesitábamos. El resto es historia“.

El técnico serbio elogió la rápida recuperación mental del equipo, para sellar dos victorias tras la goleada sufrida ante Tigres en el Estadio Jalisco. Refirió, que “en cuanto a la capacidad que tenemos de recuperarnos rápido… volviendo al partido de Tigres, dije que era accidente y esto lo demuestra. Nos faltó jugar la primera parte como jugamos hoy con Cruz Azul, con madurez. Quiero que la gente cuando venga aquí vea que nuestro equipo intenta ganar. Eso me ha llevado varias veces a llevarme cuatro en nuestra red, los partidos contra América y el de Tigres. Pero si no fuera así, sería muy difícil decirle al equipo ahora defiendan, ahora ataquen“.

Paunovic añadió en la conferencia de prensa que “siempre busco ser nosotros mismos, con identidad. Cuando las cosas no se nos dan, asumir la responsabilidad de las decisiones o ideas que no funcionaron, como contra Tigres. Pero después, mostrar a los jugadores que la consistencia de la idea que tenemos, siempre nos ha dado resultados a la larga. La capacidad de recuperar, de levantarse, de rechazar rendirse, nos ha llevado a este momento que de repente íbamos atrás y ahora casi sin esperar, ya estamos en la Liguilla. Esto es crédito al grupo que tenemos“.

El contundente mensaje de Veljko Paunovic a Chivas

El estratega serbio del Guadalajara, una vez culminó su labor en el Estadio Akron, no perdió la oportunidad de enviar un potente mensaje a la afición. Paunovic apareció en las redes sociales para recordar a los chivahermanos que su proyecto todavía no está consumado. Refirió en una publicación de la red social X junto a unas fotografías del partido: “Orgulloso de este equipo y la afición. VAMOS CHIVAS“. La respuesta del chiverío no se hizo esperar.

La respuesta de la afición de Chivas al trabajo de Paunovic

Luego de la agónica victoria en el Estadio Akron, los aficionados de Chivas reconocieron el trabajo de Veljko Paunovic. Unos resaltaron “la pasión con la que vive cada momento. El serbio es de admirar“. Otros aplaudieron que desde su llegada al banquillo rojiblanco “ya no se habla de repechajes. Lleva dos torneos y dos liguillas directas“. Hasta los más recalcitrantes mostraron su gratitud con lo hecho por el estratega, quien acumula 61 puntos en 33 partidos de ronda regular entre el Clausura 2023 y este Apertura 2023.