Las Chivas Femenil tuvieron una noche de ensueño que confirmó su tórrido romance con la diosa de la victoria. En el cierre de la Jornada 7 del Apertura 2024 la Liga MX Femenil, las rojiblancas vencieron por contundente marcador de 2-0 al Cruz Azul en el Estadio Akron. De esta manera, escalaron posiciones para colarse en la parte alta de la tabla general.

Fue una noche histórica para el Rebaño Sagrado femenino, ya que con su anotación, Gabriela Valenzuela pudo colarse al Top 5 de las máximas goleadoras en la historia del equipo rojiblanco, en tanto, Alicia Cervantes selló el triunfo con su gol número 123, segundo del semestre, que la convirtió en la romperredes más letal con un mismo equipo.

Así fue el golazo de Gaby Valenzuela

El golazo de Valenzuela llegó tras una gran jugada individual por el costado derecho, donde se quitó a rivales celestes de encima y se enfiló hacia el centro, donde a la altura de la media luna, envió un misil de largo alcance que Alejandría Godínez no pudo atrapar para el primero de la noche.

La anotación provocó que el juego se cerrara, pues por un lado, las celestes se enfocaron en no recibir daño y que no les llenaran la canasta de balones, mientras que por el otro, lo cierto es que estas Chivas Femenil no son para nada la mejor versión que puede mostrar este plantel. Cerca del final, Valenzuela tuvo que ser retirada bajo al protocolo de conmoción, tras un fuerte choque en la cabeza.

Licha Cervantes, histórica y gloriosa con Chivas Femenil

Finalmente, a solo tres minutos del final, Licha se desmarcó y marcó cómodamente su anotación número 123 como rojiblanca, con lo que se erigió como la mayor goleadora con un solo club, ya que con esta anotación superó a Desirée Monsiváis en ese rubro. Ahora, las chingonas visitarán el próximo 2 de septiembre a Toluca, ya 16 puntos, producto de cinco victorias que las impulsaron al tercer sitio, a solo dos de Rayadas pero aun lejos del Pachuca.