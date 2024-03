Jaime Lozano, entrenador de Selección México, rompió el silencio sobre el caso específico de Alan Mozo. El lateral derecho de las Chivas de Guadalajara causó conmoción la pasada semana. Esto, debido a su ausencia en la convocatoria preliminar tricolor para la Semifinal de la Liga de Naciones de la Concacaf 2023-2024. El Jimmy se refirió a otras figuras importantes en su proceso olímpico de hace tres años y que ahora no fueron llamados.

El timonel del Tricolor platicó en exclusiva con la periodista Mafer Alonso para TUDN. Esto, con miras a la Fecha FIFA de marzo, en la que se enfrentará con Panamá por un boleto a la Gran Final de la Concacaf Nations League. El estratega se refirió a la actualidad de elementos como Erik Aguirre (Pachuca) y el rojiblanco Alan Mozo. Esto señaló el Jimmy en la entrevista.

Lozano reconoció que “uno de ellos para bien o para mal está otra vez regresando, que es Erik Aguirre. Que se lastimó y que ha sufrido muchas lesiones, llegó un equipo grande de México que es Monterrey y que era nuestro capitán, si bien recuerdas en ese Preolímpico. Entonces, bueno él lo tenemos evidentemente en esta prelista“.

En el caso del defensor del Guadalajara advirtió que “Alan Mozo es un jugador que a mí me gusta. Es de los pocos jugadores en México que te pueden contagiar a un estadio, a los compañeros, por su agresividad, su garra y salimos del mismo equipo. Tengo una buena relación y sobre todo, creo que es un jugador que ha ido creciendo, que tiene cosas interesantes y es de los mejores -seguramente- en ataque como lateral“. Pero, igual, no lo contempló en una lista preliminar de 60 jugadores. En fin.

Las dudas de Jaime Lozano para la Nations League

El Jimmy, con miras al partido frente a Panamá en el Final Four de la Concacaf Nations League del 21 de marzo en Texas, compartió cuáles son sus dudas de cara a su convocatoria definitiva. Refirió a TUDN que “siempre hay dos o tres posiciones donde hay jugadores que para mí están muy parejos y depende de las necesidades de que tenga la selección con los rivales que vamos a enfrentar o de cara al torneo que tengamos. Entonces, sí. Sí hay (dudas), no sé por fuera posiblemente por fuera arriba, por fuera abajo, siempre hay dudas“.

Jaime Lozano reveló porqué convoca a inactivos en Europa

El entrenador de Selección México explicó a TUDN las razones para convocar a algunos jugadores que están en Europa. Esto, a pesar que no sean regulares en sus clubes. Jaime Lozano argumentó que “el momento es importante de varios de ellos. Sé que muchas veces se piensa que porque no juega un jugador, sobre todo en Europa, pues no está en un buen momento. Sé que hay jugadores que no tienen tantos minutos o porque vienen de una lesión o porque hay mucha competencia en su club, que están compitiendo en Champions o en otros torneos“.

Añadió en la entrevista que “el hecho de entrenar a la intensidad y con el profesionalismo y con la competencia interna que hay allá, me parece que es algo que en México todavía no tenemos del todo. Buscaré también los jugadores que se adapten lo más rápidamente posible porque tendremos prácticamente dos días de cara a lo que será el partido de jueves“.