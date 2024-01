¡Sigue la guerra en Chivas! Antonio Briseño, defensor del Club Deportivo Guadalajara, alertó esta semana del reinicio de las hostilidades en Verde Valle. ¿Cómo así? Bueno, dentro el vestidor rojiblanco existe un excelente ambiente entre todos los futbolistas y eso es conocido. Una prueba de ello es el regreso de las pesadas bromas que se gastan con Roberto Alvarado y Eduardo Torres. Pero, poco a poco se han hacho más intensos estos sucesos. El Pollo, inclusive, aprovechó para acusar al Chicharito Hernández y Cade Cowell, pero ¿cómo así?

El primer partido del Rebaño Sagrado en el calendario del Torneo Clausura 2024 de la Liga MX será este sábado 13 de enero. Los tapatíos se enfrentan con Santos Laguna en el Estadio Akron, que se presentará a reventar en el marco de la Jornada 1 del torneo. Un duelo que tiene pactado su inicio en punto de las 19:00 horas, tiempo del centro de México. Se espera que durante este encuentro se anuncien las contrataciones de Chicharito y Cowell.

Todo empezó el lunes 27 de noviembre, cuando el Pollo Briseño denunció en redes sociales el primer ataque en su contra. Acusó que tanto el Piojo Alvarado como Lalo Torres le pusieron polvos pica pica a la playera de entrenamiento del defensor. Por ese motivo, decidió cobrar venganza un día después al dispararles bolas de pintura con una pistola de gotcha.

Las bromas entre los bandos del Guadalajara se hicieron virales rápidamente en redes sociales. Así, que Alvarado no permitiría que esto se quedara así y aprovechó para contraatacar y realizar una nueva broma a Briseño. En esa ocasión, aún en noviembre pasado, le quemó un par de tenis al Pollo con un poco de pirotecnia. ¡Así se declaró la guerra en Chivas!

Eduardo Torres y Roberto Alvarado le siguen gastando bromas al Pollo Briseño (Chivas)

Guerra en Chivas: Piojo contra Pollo se hace viral

El Piojo Alvarado publicó un video en Instagram del momento en el que se enciende el zapato de su compañero. A lo que el Pollo Briseño respondió la historia de la red social, en mismo tono de broma, para advertir que eran sus tenis favoritos. Remató con una clara declaración: “hay guerra, señores“. Además, publicó una encuesta particular en la que consultó: “¿Quién cree que fue?” y que hizo divertir a los chivahermanos.

Antonio Briseño, en una entrevista con Telemundo Deportes, confesó en noviembre pasado que “son cosas que pasan en el vestidor que a veces no las hacemos públicas. Pero esta sí y nos da mucha risa cómo bromeas con el compañero (…) Pero que quede claro que todo esto es broma, se aguanta y no se llega a más. Tenemos muy buena relación todos y al final es bueno del vestidor para que nos estemos riendo“. Agregó que “es lo que siempre hemos tenido. No tenemos que demostrarlo como tal, pero sabemos lo que hay dentro del vestidor, pero esas bromas amenizan más todo. Así los días no se te hacen tan largos y esta unión, en algún momento, puede ayudar mucho“.

Video: Reinicia la hostilidad en el vestidor de Chivas

El Pollo Briseño, defensor de las Chivas, reapareció este miércoles para revelar el reinicio de la hostilidad en la Guerra con el Piojo Alvarado. Por, ¿qué tienen que ver Chicharito Hernández o Cade Cowell? Lo cierto, es que la afición volvió a divertirse con el regreso de las pesadas bromas entre las figuras rojiblancas.

El zaguero del Guadalajara compartió una historia en su cuenta personal de Instagram para denunciar la desaparición de su vehículo. Briseño refirió que “ahí les paso su multa, eh. Miren no más, mi camioneta estaba en Verde Valle y terminó aquí“. El hermoso auto del Pollo apareció aparcado en un Walmart, pero lo hicieron en un puesto exclusivo para personas discapacitadas, por ello la multa. Aprovechó para advertir de represalias: “Piojo, Lalo toca la mía“. Aunque su particular encuesta fue la que generó más curiosidad en la afición al poner como opciones a Hernández Balcázar y Cowell Maldonado. Los próximos refuerzos del redil para el Clausura 2024. ¿Tomarán parte también en esta peculiar guerra en el vestidor?