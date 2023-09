Chivas no solamente perdió contra el América en la edición del Clásico Nacional 2023, sino que también arrastró el prestigio histórico del Rebaño, por lo que la leyenda de la escuadra tapatía, Ramón Ramírez, señaló a los responsables del ridículo que se vivió en la cancha del Estadio Azteca.

El famoso exmediocampista del Guadalajara no tuvo inconveniente en asegurar que fue error de Veljko Paunovic el planteamiento que quiso implementar para medirse a las Águilas; sin embargo, no eximió a los futbolistas y también les dio su dosis de responsabilidad debido a la pasividad con la que jugaron, sobre todo los refuerzos Erick Gutiérrez y Ricardo Marín.

“Creo que todos es conjunto, uno, el técnico se ha equivocado en hacer unos movimientos, en algunos cambios que no le han dado estabilidad al equipo y por otro lado, los jugadores no han respondido a la historia y a lo que representa jugar en Guadalajara. Los refuerzos no se han visto tampoco, entonces creo que va de la mano, la directiva ha intentado, pero no le ha atinado en contratar a los jugadores idóneos y los jugadores simplemente no han respondido en la cancha”, declaró el nayarita a As México.

Curiosamente, Ramón Ramírez tuvo un fugaz paso por América tras ser vendido por el chiverío; sin embargo, siempre manifestó estar inconforme con esa transacción, por lo que unos años después, regresó al redil.

¿Cuál es la postura de la directiva de Chivas ante esta situación?

El Director Deportivo del Guadalajara, Fernando Hierro, atendió a los medios de comunicación tras la escandalosa derrota contra América, en donde al ser cuestionado sobre el Pocho Guzmán se limitó a declarar que su ausencia se debe a la lesión que padeció hace unas semanas.