Esta semana Chivas arribó a Querétaro con el objetivo de prepararse de la mejor manera para el Apertura 2023 de la Liga MX. Por otra parte, el Rebaño Sagrado sigue de cerca a Alan Pulido, pero Sporting Kansas City le daría las peores noticias de cara a lo que resta del mercado de pases.

A lo largo de todo el Clausura 2023, Veljko Paunovic no se mostró conforme con los centro atacante que tenía. Durante el torneo, Rolando Cisneros y Daniel Ríos no se ganaron el lugar, mientras que Roberto Alvarado llegó a jugar en esa posición.

Debido a esto, Chivas busca un nueve da calidad y que marque goles importantes ante rivales de fuste. Es por este motivo que los cañones del Rebaño Sagrado van por Alan Pulido, a quien se le termina el contrato en diciembre de este año.

Foto: TW / Fernando Esquivel.

Sin embargo, en el Guadalajara podrían recibir las peores noticias con el atacante de parte de su club. Según lo informado por Fernando Esquivel, Sporting Kansas City no solo no se baja de los dos millones que quiere, si no que además insiste con logar la renovación de su vínculo con el mexicano. A su vez, su oferta para el atacante se mantendría en este y el próximo mercado.

De esta manera, a 15 días para que comience el campeonato, a Chivas le urge un centro atacante y no llega. Debido a esto, las opciones serán desembolsar lo que piden por Alan Pulido, ir a fondo por Luca Martínez Dupuy o apostar por otro centro atacante de la cantera de Verde Valle.