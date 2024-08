Claudio Suárez reveló el motivo por el que Chivas no puede pelear por el título: ¿dardo a Amaury Vergara?

Nadie se salva en Guadalajara. Así como los jugadores y el propio Fernando Gago han sido duramente criticados, también lo ha sido la directiva encabezada por Amaury Vergara y los responsables del área deportiva.

Un histórico de la institución como Claudio Suárez se lanzó con todo contra la directiva al considerar que no hicieron el trabajo necesario para formar un plantel que les permita soñar con el campeonato en el Apertura 2024.

“Chivas no tiene los jugadores idóneos. Me refiero a jugadores de experiencia, que te resuelvan los partidos. Son buenos jugadores, pero hay que tener paciencia con ellos, son jóvenes. Chivas no es un equipo para formar jugadores, tienes que llevar jugadores que te resuelvan”, puntualizó el Emperador en Fox Deportes.

La directiva se queda corta

Y es que en el actual mercado de fichajes Guadalajara no logró contratar a un jugador de peso que ilusionara a los chivahermanos: “América no tiene canteranos, Chivas tiene algunos, pero tiene que ir por los mejores jugadores mexicanos. (Luis) Romo estaba libre y tenían que haber ido por él”.

Claudio Suárez tiene claro que la clave del éxito de un equipo campeón pasa por la combinación entre jugadores de experiencia con jóvenes talentos. Una mezcla es la fórmula que ya ha dado resultados en el pasado.

“A mí me tocó salir campeón en 1997. La base era Camilo (Romero), (Alberto) Coyote, Ramón Ramírez y yo. Los demás eran complementos. Hoy en día el único que tiene esa jerarquía es Érick Gutiérrez, y el Chicharito se la pasa lesionado”, refirió el defensor ex–Chivas.

Sí fue un fracaso del Rebaño Sagrado

A diferencia de lo que opinó Fernando Gago tras la eliminación en la Leagues Cup, Claudio Suárez tiene claro que para un equipo con la grandeza de Guadalajara es inadmisible que queden eliminados en la fase de grupos.

“En la Leagues Cup le ha ido muy mal a Chivas, desde el torneo pasado. Para mí sí es un fracaso. Entiendo que es difícil decir esa palabra, cuando intentas algo no se considera fracaso. Pero Chivas tiene que ganar títulos y se le debe de exigir”, profundizó.

El Emperador defendió los colores rojiblancos de 1996 al 2000, tiempo en el que disputó 166 partidos y anotó 10 goles.