El Apertura 2023 ha sido un verdadero dolor de cabeza para Chivas debido a las indisciplinas que cometieron Alexis Vega, Cristian Calderón y Raúl Martínez; sin embargo, Claudio Suárez enumeró algunos errores que cometió la directiva de Fernando Hierro y el cuerpo técnico de Veljko Paunovic para manejar esa situación.

En entrevista con Rebaño Pasión, el Emperador aseguró que el trabajo del entrenador no es solamente dar alineaciones o imponer estrategias para vencer al rival, sino que algo importante es manejar bien las situaciones que rodean al vestidor, por lo que consideró un error el haber ventilado la indisciplina de estos elementos.

“Es importante gestionar el grupo, no nada más saber lo táctico, sino que también gestionar bien el grupo de jugadores, directiva, en general. La misma prensa porque el mismo Chivas se puso un balazo en el pie cuando dan a conocer nunca dijeron qué fue lo que pasó. Dicen que estaban dados de baja, pero sabemos que por reglamentos de FIFA, no puedes darlos de baja así”, explicó el analista de Fox Deportes.

Suárez, quien fuera parte de las Súper Chivas de la década de los años 90, aseguró que otro factor que se debe de analizar es el económico, ya que la directiva ha invertido varios millones de dólares en los servicios de estos jugadores.

“La inversión que hace el dueño, decirle perdimos casi 20 millones de dólares porque pasó esto. Son situaciones de negocios que debes de pensarlas, porque Amaury invirtió mucho dinero en Chicote Calderón, en Alexis Vega y en este muchacho Raúl Martínez que va iniciando. Son situaciones que deben saber manejar hasta a nivel directivo y Chivas no las manejó bien”, puntualizó.

¿Indisciplinas en las Súper Chivas?

“En México pasa en todos los equipos. Creo que es saber controlar el vestidor, en mi época pasaban situaciones de indisciplina, a lo mejor no había redes sociales y tanta difusión. Se manejaba la situación de otra manera, el técnico, la directiva y nosotros mismos exigíamos a los compañeros que no cayéramos en indisciplinas y nos enfocáramos en nuestro trabajo. El que empezaba con eso de fiestas, de no tener ese compromiso, prácticamente le dabas las gracias en el equipo”, concluyó Suárez.

JAM MEDIA