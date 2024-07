Al inicio de cada torneo, hay dos fechas que buscan los aficionados del Rebaño Sagrado en el calendario. Se trata de los juegos contra el América y Atlas, los dos clásicos que tienen las Chivas en la Liga MX.

Pero por años se ha puesto el debate sobre cuál es el más importante para los jugadores y la propia afición. Si bien ambos tienen suma importancia para Guadalajara, al ser el rival del país y el rival de la ciudad, una de las máximas leyendas en la historia del Club salió al quite ante la incógnita.

Se trata de Ramón Morales, el gran capitán y referente de las Chivas campeonas en 2006, quien se decantó por uno de los dos enfrentamientos, aunque dejó en claro que ambos se viven con gran intensidad.´

¿Con cuál se queda Ramoncito?

“Yo me quedo con el Chivas vs. América porque soy de provincia. El Chivas-Atlas se vive muy apasionadamente en la ciudad. Cuando llegué, veía el clásico jalisciense, pero desde niño nací con el Chivas-América. Después supe disfrutar el otro clásico”, comentó el ex futbolista en el podcast La Capitana.

“Los clásicos se disfrutan porque al final, cuando vas al estadio y sientes la presión y responsabilidad de ganar, ves las partes negativas. Eso me ayudaba a sentir que era lo más importante”, añadió.

Para el actual Apertura 2024, los pupilos de Fernando Gago se enfrentarán en primera instancia al América en una edición más del clásico nacional, el cual está programado para el 14 de septiembre. Es hasta la Jornada 11, cuando el Rebaño reciba en el Estadio Akron a los Rojinegros del Atlas.

¿Cuánta presión hay en Chivas?

Justamente sobre la presión que tienen los futbolistas de uno de los equipos más grandes del futbol mexicano, Ramoncito opinó que “Chivas es otra cosa a los demás clubes. Todo el enfoque está en Chivas, la gente te reconoce más. Amo Guadalajara, me encanta la ciudad”.

“Es una presión muy grande estar en Chivas. Yo disfrutaba la presión. Me daba miedo ejecutar ciertas cosas, pero lo hacía. Así es el futbol, un mundo de presión. En Chivas cuando vez todo el cariño de la gente, te sientes responsable. El tratar de salir adelante”, valoró.