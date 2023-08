Antonio Briseño, defensor de las Chivas de Guadalajara, vio con sorpresa como el árbitro central Adonai Escobedo anuló su gol tras la revisión del VAR. El Pollo metió un cabezazo en el área que no subió al marcador en la victoria 1-0 sobre Tijuana en la Jornada 5 del Torneo Apertura 2023. Las criticas no tardaron en inundar las redes sociales, todas contra la permisiva Liga MX.

El central del Rebaño Sagrado apareció el martes en la alineación del entrenador Veljko Paunovic para enfrentar a los Xolozcuintles en el Estadio Akron. Los rojiblancos se impusieron por la mínima diferencia, gracias a un gol de Roberto Alvarado (67′), que los afianzó en el liderato del Apertura 2023.

El Club Deportivo Guadalajara reanudó el calendario del Apertura 2023 con un polémico empate 1-1 con los Bravos en Ciudad Juárez, el 18 de agosto. Después del triunfo en casa sobre Xolos, los rojiblancos ya se preparan para visitar el sábado a Santos Laguna en el Estadio Corona.

El gol anulado de Antonio Briseño

Segundos después del gol de Roberto Alvarado, el atacante elevó un tiro de esquina que Antonio Briseño cabeceó a la red. El VAR avisó al juez central Adonai Escobedo para anular el gol a los 69 minutos. ¿Fue justo?

Las criticas a la Liga MX por la permisividad

Las criticas no tardaron en aparecer y disparar contra la Liga MX por ceder esa jugada a otros como el francés André-Pierre Gignac y no al Pollo Briseño. El periodista Jesús Bernal, reportero de ESPN, refirió que “ese empujón siempre lo hace Gignac y no le anulan los goles. Briseño lo hace con Chivas y le quitan el gol. Disparidad de criterios“.

Fernando Cevallos, comunicador de FOX Sports, se sumó a la tendencia critica y señaló que fue un: “Forcejeo normal del Pollo Briseño con el defensor de Xolos. Inexplicable que hayan anulado el segundo gol de Chivas“.

Iván López Elizondo, reportero de W Radio Deportes, advirtió que “Gignac empuja todo el tiempo para rematar y nunca se los anulan. Le quitan el gol al Pollo Briseño“. Víctor González, periodista de la cadena TUDN, se sumó y añadió que “es el sello de Gignac“.