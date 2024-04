Edson Arantes do Nascimento, mejor conocido como Pelé, es una leyenda del futbol mundial, considerado por muchos expertos como el mejor futbolista de la historia, aunque hay otras personas que colocan a otros futbolistas en ese peldaño; sin embargo, un canterano de Chivas recordó la ocasión en que le mentó la madre al Rey.

Marco Fabián es uno de los futbolistas más talentosos que ha brindado la cantera del Guadalajara en este siglo, por lo que brilló en el futbol de Europa, además de destacar con la Selección Mexicana; sin embargo, recientemente reveló una actitud que tuvo con Pelé, de la cual se arrepiente hasta el día de hoy.

En el 2010, Chivas sorprendió a todo el continente al calificarse a la Final de la Copa Libertadores, misma en la que cayeron frente al Inter de Porto Alegre, en donde los ánimos se encendieron al final del encuentro, por lo que el propio Marco Fabián reveló que le mentó la madre al Rey, aunque lo hizo inconscientemente, sin saber a quién se lo estaba diciendo.

“Hay una anécdota buena, que cuando íbamos en el túnel, el que entregó las medallas fue Pelé y andaba en la Final de la Copa Libertadores. Yo entré al vestidor bien enojado, no me fijé que era Pelé y cuando me dijo: ‘buen juego’, volteé y no más le menté la madre. Ya después me di cuenta de que era Pelé. Me arrepentí, no me di cuenta”, aseguró De la Mora en el canal de Miguel Ponce.

Marco Fabián tiene un importante palmarés con el Guadalajara, ya que le anotó goles al Inter de Porto Alegre en una Final de Copa Libertadores, le marcó al River Plate en el Monumental en una Copa Sudamericana y hasta le hizo un doblete al Barcelona de Pep Guardiola.

Error de Jorge Vergara costó derrota de Libertadores

“Siempre he dicho que regalamos el partido de Ida. Siempre voy a decir que quería mucho a Jorge Vergara, pero un error fue el jugarlo en el Estadio Omnilife, porque estaba recién inaugurado y no estábamos acostumbrados a jugar en el sintético les ayudó”, concluyó Marco Fabián.

