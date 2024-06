El delantero formado en Chivas, Carlos Vela, tiene más de medio año sin jugar como profesional. Pese a ello, sigue protagonizando rumores en el mercado de pases. Un reporte advirtió su posible vuelta a la Liga MX, pero no con Guadalajara.

Decepción para Chivas: Carlos Vela regresaría a la Liga MX pero no al Guadalajara

Carlos Vela tiene más de medio año sin jugar al futbol como profesional y aún así, sigue protagonizando rumores en el mercado de pases. El atacante, que ya fue ligado a un probable regreso a las Chivas de Guadalajara, estaría muy cerca de decepcionar a la afición tapatía. Un reporte advirtió que el ariete volvería a la Liga MX para el Torneo Apertura 2024, pero no lo haría a la Perla de Occidente.

El canterano del Rebaño Sagrado terminó una etapa importante en su exitoso paso por la MLS (Major League Soccer). Desde que venció su contrato con Los Angeles FC se le vinculó de vuelta al redil, pero también a otros clubes de la Liga MX. El delantero parece que analiza reconsiderar el retiro no anunciado y darse una nueva oportunidad.

El reporte de la prensa regia reveló que se trataría de Monterrey, que en el pasado intentó fichar a Vela, ahora estaría muy cerca de lograrlo. El exLAFC sería tentado por los Rayados para volver a la Liga MX para el Apertura 2024. La información fue adelantada por Enrique García en el programa Playmarkers, que transmite el canal 28 de Nuevo León.

El analista regio advirtió que “la misma fuente que me dijo que venía en ese momento Brandon Vázquez del futbol de los Estados Unidos, me está dando esta información“. Así alertó a la mesa, para revelar que “ahora, me dice, que Carlos Vela está cerca. Está en pláticas con los Rayados, que Rayados lo está buscando, que lo están tratando de convencer“. Consideró, “que tiene una buena relación con (Sergio) Canales, que conoce bien a Oliver Torres, que obviamente conoce a Tecatito y Monterrey empieza a tomar forma de equipo de media tabla de España“.

Los números de Carlos Vela en su última temporada de MLS

Carlos Vela jugó un total de 152 partidos en la Major League Soccer, todos con Los Angeles FC. Coleccionó 78 goles y 42 asistencias con la camiseta dorada y negra de la franquicia californiana, hasta la temporada 2023. A pesar que varios clubes mexicanos han mostrado interés por adquirir sus servicios, todo apunta a que Rayados tendría la atención del atacante.