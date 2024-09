Las Chivas de Guadalajara cuentan las horas para afrontar una edición más del Clásico Nacional frente al América. En esta ocasión, el encuentro se realizará en el Estadio Ciudad de los Deportes, debido a las adecuaciones que se hacen al Azteca de cara a la Copa del Mundo de 2026. Además del cambio de sede, las realidades de ambos equipos son muy diferentes a la última ocasión que se enfrentaron meses atrás, pues ahora el Rebaño Sagrado llega en mejor momento que las Águilas.

El equipo rojiblanco es sexto lugar de la tabla general del torneo Apertura 2024 de la Liga MX con 11 puntos producto de tres victorias, dos empates y una derrota, mientras que los azulcremas son duodécimos con seis unidades luego de dos victorias, ningún empate y cuatro descalabros. Sin embargo, desde Coapa, el entrenador brasileño André Jardine, ya se pronunció al respecto.

André Jardine asegura que en el Clásico Nacional no hay favoritos

“Es un tema de prensa y afición, no nos toca ni importa saber quién es favorito de algo. En los Clásicos no hay favoritos, no importa mucho el momento de uno y otro. Los Clásicos son juegos parejos, difíciles, tienes que encararlos como una Final y ver cómo te sale”, comentó en conferencia de prensa el director técnico de los azulcremas.

Ante el mal paso del equipo propiedad de Televisa, empresa con mayor injerencia en la Federación Mexicana de Futbol, su afición ha mostrado su descontento, mismo que se ha visto reflejado en las dos asistencias de este torneo con un promedio en casa de solamente 11 mil asistentes ante Querétaro y Puebla. Es por eso que Jardine hizo un llamado desesperado a sus fanáticos para que acudan a apoyar al club este sábado 14 de septiembre.

André Jardine pidió ayuda a la afición para el juego ante Chivas

“Que nos apoyen. Es muy fácil estar en las buenas, pero en las malas permaneces junto porque así es el futbol. Para mí, el gusto de cuando te mantienes junto al equipo apoyando y este equipo da la vuelta, el sentimiento es más gratificante que cuando dejas de apoyar y luego ves al equipo dar la vuelta. Yo ya fui aficionado, no me bajaba del barco pasara lo que pasara, sobre todo en los malos momentos donde sentía que era más importante apoyar en el estadio, cantaba como loco, así me comportaba como aficionado”, pidió.

Finalmente, timonel amazónico aseguró que la mala racha pronto acabará, ya que todo es pasajero e incluso en el futbol, ni todo lo bueno, ni todo lo malo dura para siempre y con mayor razón, insistió en que los aficionados se acerquen para ser parte del repunte del equipo de las Águilas.

“El primer año fue bueno, con más aciertos que errores, ahora nos toca este momento algo que nos haga más fuertes, más hechos como grupo. Esto va a pasar porque en el futbol es imposible que vivas de buenos momentos o solo de malos momentos. Son muchos factores, tenemos claros los por qué de este momento que pasamos. Puedo decir a nuestra afición que sabemos exactamente lo que pasamos, en que momento estamos, pero sabemos a dónde queremos llegar en un torneo que te permite recuperarte, llegar fuertes al momento decisivo y así pensamos”, sentenció.