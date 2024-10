El comité deportivo que heredó las funciones de Fernando Hierro en las Chivas de Guadalajara todavía no define a su próximo entrenador. Algunos reportes advierten que el español asesora a Fran Pérez y Juan Carlos Martínez en las opciones que propondrán para el banquillo. Aunque, ya develaron el perfil europeo por el que los tapatíos aún no deciden a su nuevo director técnico.

Pérez Lázaro y Martínez Castrejo, parte del comité deportivo del Rebaño Sagrado, se mantendrían en comunicación con Hierro. El actual directivo del club Al-Nassr en Arabia Saudita los estaría asesorando en la definición y contacto con el sucesor de Fernando Gago en el redil. Esto, de acuerdo a la información que suministraron los periodistas David Medrano y Alejandro Ramírez. Ahora se sumó otro reporte.

Adal Franco, periodista de Espn, advirtió en el programa Futbol Picante de este martes, que “por un tema de premura tenían que decidirse por alguna opción cercana en este caso: (Gerardo) Espinoza o (Robert Dante) Siboldi. Pero, que la idea es que vaya por alguien de un perfil europeo. Lo que me dicen al día de hoy es la misma, por eso me hablan de un ‘tapado’, de alguien que no tenemos en carpeta. Alguien que no es muy cercano, que no es del medio mexicano, que es el deseo; de ahí a que se vaya a dar. Pues, hay muchas negociaciones, hay cosas complejas”.

El comunicador definió ese perfil al agregar que “Chivas quiere un técnico de nombre y de peso internacional. Y en ese viaje, en esa negociación, si no hay tiempo, tienes que decantarte por alguna opción de forma interina, que es el caso de Ortega”. Refirió luego, su deseo: “Que le den la oportunidad a Espinoza, pero bajo ese entendido: A partir de la evolución y del desempeño que tengas, vemos si te quedas el próximo torneo o no. No lo veo para nada descabellado. Pero, si van a traer un peso pesado, vale la pena esperar“.

El periodista de Espn reconoció las condiciones por las que se decantaría por Gerardo Espinoza (IMAGO7)

¿Cuándo definirá Chivas a ese perfil europeo como técnico?

Mauricio Ymay, conductor del espacio de la cadena Espn, le cuestionó al periodista identificado con Chivas: “¿ese tapado llegaría este mismo torneo?”. Adal Franco respondió que “pues, es la idea, que lo puedan conseguir en las próximas semanas. Insisto, eso es lo que quisieran, de ahí a que lo consigan, no es sencillo“.

Alex Ramírez alertó en su podcast, que “(Fernando) Hierro está metiendo mano desde donde anda, los está orientando” al comité de Chivas. Mientras que David Medrano, reconoció que “está claro. Celades, Mascherano, esos que estaban en la misma tómbola antes que Gago, hay que ponerlos otra vez en esa tómbola. Lo más normal del mundo: ¿Oye Fer, se nos fue Gago. ¿Qué hacemos? ¿Qué harías?“.