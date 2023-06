En Chivas y la Selección Nacional de México se encendieron las alarmas luego de que Alexis Vega haya sentido una molestia en su rodilla derecha. Por otra parte, a horas de enfrentar a Estados Unidos por el Final Four y con la Copa Oro a la vista, Diego Cocca definidió el futuro del Gru.

Tras un gran cierra en el 2022, el atacante del Rebaño Sagrado sufrió una dura lesión en su rodilla. Debido a esto, el extremo estuvo marginado del equipo durante nueve juegos tras descartarse una rotura ligamentaria.

Por otra parte, en la tarde de hoy, Alexis Vega estuvo en boca de todos debido a que tuvo una fuerte molestia en la misma zona que lo dejó relegado durante gran parte del campeonato. Debido a esto, se supo que será baja ante Estados Unidos y se especulaba con su ausencia para la Copa Oro 2023.

Alexis Vega se quedará con la Selección Nacional de México. (Foto: Imago 7)

Sin embargo, hace unos instantes Diego Cocca habló del atacante de Chivas y afirmó que se queda. “Sebastián Córdova y Alexis Vega, son jugadores muy importantes; Alexis es un jugador que destaca, muy interesante; Sebastián tuvo una gran Liguilla, sabíamos que venían arrastrando una lesión, así que considerando de su calidad, decidimos arriesgarnos a traerlos”, comentó el timonel argentino.

De esta manera, Alexis Vega no causará baja en la Selección Nacional de México y se quedará para competir en la Copa Oro 2023. A pesar de esto, todo indica que el extremo del Rebaño Sagrado no verá minutos en el Final Four de la La Liga de Naciones de la Concacaf.