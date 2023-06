Tras el Clasura 2023, Alexis Vega se unió a la Selección Nacional de México de cara al Final Four de la Liga de Naciones de la Concacaf y la Copa Oro 2023. Sin embargo, el atacante no solo podría ser baja en el Tri, si no que también en Chivas Guadalajara por este importante motivo.

No cabe dudas que para Veljko Paunovic como para Diego Cocca el Gru es una pieza clave en su once titular. No es para menos ya que por su estilo de juego siempre encuentra un espacio para generar daño en la defensa rival.

Sin embargo, las lesiones para Alexis Vega han estado presente a lo largo de su carrera y el Clausura 2023 no fue la excepción. Una lesión en su rodilla derecha lo dejó marginado del primer equipo durante nueve juegos. A pesar de esto, ayudó a que Chivas llegue a la Final de la Liga MX.

Alexis Vega podría ser baja en Chivas de cara al Apertura 2023. (Foto: Imago 7)

De todas maneras, en el Rebaño Sagrado se vuelve a encender las alarmas con su extremo debido a que con la Selección Nacional de México volvió sentir dolores en la misma zona. Según Medio Tiempo, el Gru con el equipo Rojiblanco no tuvo ninguna molestia, pero ya con el Tri reaparecieron.

Es por este motivo que Alexis Vega no solo causaría baja en el seleccionado nacional en el Final Four de la Liga de Naciones de la Concacaf, si no que además en la Copa Oro 2023 y en el inicio del Apertura 2023, el cual comienza el próximo viernes 30 de junio. Sin duda, otro dolor de cabeza para Veljko Paunovic y su cuerpo técnico.